Второе поколение большого кроссовера Kia Telluride изменится до неузнаваемости

На мировом рынке роль флагманского SUV среди корейских автопроизводителей исполняет кроссовер Hyundai Palisade, но в США и на Ближнем Востоке помимо него доступен также аналог в лице Kia Telluride. 5-метровая машина появилась там в 2019 году и теперь готовится перейти во второе по счету поколение.

Корейская дизайн-студия «NYMammoth» уверена, что уже знает как эта модель изменится в новой генерации. В соцсетях был опубликован ее прогноз, обещающий свежему Telluride революционные перемены в дизайне.

Неофициальный рендер передней части кузова нового Kia Telluride (NYMammoth)

Выгруженные в интернет рендерные изображения передней части дизайна дают основания полагать, что во втором поколении флагманский кроссовер Kia, адресованный Северной Америке и некоторым странам Ближнего Востока, обзаведется полностью пересмотренным оформлением передней части кузова.

Машина получит более смелую и агрессивную внешность, избавленную от плавных линий, а также обзаведется совершенно новой вертикальной оптикой со светодиодами, модернизированной решеткой радиатора, которой предстоит стать шире и сменить внутреннее наполнение, и новым бампером.

Неофициальный рендер нового Kia Telluride (NYMammoth)

Перемены ждут не только фронтальную часть автомобиля, но и его боковины, где поменяются выштамповки на крыльях и подоконная линия.

Чего ждать под капотом вседорожника пока неизвестно. Впрочем, с большой долей вероятности он повторит родственника Hyundai Palisade, недавно переехавшего во вторую генерацию. Тот, напомним, лишился мотора V6 и дизельного двигателя в пользу «форсированного» 2,5-литрового ДВС и гибридной силовой установки на его базе.

Презентация нового поколения Kia Telluride должна состояться в ноябре 2025 года.