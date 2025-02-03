Легендарный спорткар Toyota возродится в виде раллийного болида, а уже затем серийной модели

Инженеры Toyota разрабатывают новое поколение спорткара Celica. Ранее это подтвердили ведущие топ-менеджеры японского автопроизводителя, заявив, что легендарное купе вот-вот вернется в строй.

Впрочем, пока речь идет о гоночном болиде, а не о серийной машине. Японская пресса предполагает, что новая Toyota Celica сначала дебютирует в чемпионате мира по ралли WRC, став преемницей знаменитой модели GT-Four, одержавшей в гонках множество побед.

Раллийная Toyota Celica GT-FOUR

Выход раллийной «Селики» запланирован на 2027-й год, после чего автомобиль примет участие в первых гоночных соревнованиях.

Что касается товарного варианта купе, то здесь сроки премьеры пока не раскрыты. Ходят слухи, что разработкой машины уже занимается «тойотовское» дочернее ателье Gazoo Racing, которое настраивает для этой модели подвеску и шасси.

Неофициальный рендер дизайна новой Toyota Celica (BestCarWeb)

Мощностные характеристики проекта сейчас засекречены, но японские инсайдеры уверены, что приводить в движение новинку будет недавно представленный 2-литровый турбомотор, который на 10 процентов компактнее 2,4-литрового «наддувного» агрегата последнего поколения. Его производительность заявлена на уровне 400 лошадиных сил и 550 Нм крутящего момента.

Журналисты пишут, что благодаря небольшим размерам, сниженному весу и впечатляющей выходной мощности новая Celica сможет демонстрировать с таким двигателем отличные динамические показатели.