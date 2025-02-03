Один из лучших минивэнов Toyota скоро поменяется: первые изображения новой Sienna

Первая Sienna появилась в модельной линейке «Тойоты» еще в конце 90-х, оказавшись автомобилем, созданным для США. С тех времен минивэн добрался до четвертой генерации (в 2020-м году) и сохранил свою популярность среди покупателей.

С запуска «Сиенны» в продажу дилерам удалось реализовать свыше 2,3 миллиона единиц этой модели. Вскоре вместительный японский вэн переживет рестайлинг, который обещает для него значительные внешние изменения.

Слева – спекулятивный рендер новой Toyota Sienna, справа – актуальная модель

Художник, известный в Сети под ником «Autoya», выпустил серию неофициальных рендеров обновленной Toyota Sienna. По мнению независимого дизайнера, с рестайлингом эту модель будет сложнее узнать как спереди, так и сзади.

Фронтальная часть машины, если брать во внимание выложенные в интернет изображения, станет более современной и переймет стиль действующей линейки Crown. У нее будут узкие фары, решетка радиатора, интегрированная в бампер и выкрашенная в цвет кузова, а также другой капот.

Слева – спекулятивный рендер новой Toyota Sienna, справа – актуальная модель

Небольшие перемены ждут даже корму новой Sienna. Автомобиль может обзавестись переделанной дверью багажника с новым «сквозным» блоком фонарей.

Обновление должно затронуть в том числе интерьер машины, который, если верить рендерам, имеет шансы оказаться скроенным по типу новинок Toyota.

Неофициальный рендер интерьера новой Toyota Sienna

Внутри машины может появиться другой руль, новый широкоформатный дисплей мультимедийной системы и слегка переделанные сиденья, в которых улучшится боковая поддержка.

Механически Sienna, скорее всего, сильно не изменится. В США минивэн предлагают исключительно в качестве гибрида с силовой установкой на базе 2,5-литрового ДВС. Ее мощность составляет 246 лошадиных сил.

Презентация реформенного вэна может состояться в течение нынешнего года.