Один из лучших минивэнов Toyota скоро поменяется: первые изображения новой Sienna

Первая Sienna появилась в модельной линейке «Тойоты» еще в конце 90-х, оказавшись автомобилем, созданным для США. С тех времен минивэн добрался до четвертой генерации (в 2020-м году) и сохранил свою популярность среди покупателей.
С запуска «Сиенны» в продажу дилерам удалось реализовать свыше 2,3 миллиона единиц этой модели. Вскоре вместительный японский вэн переживет рестайлинг, который обещает для него значительные внешние изменения.
Художник, известный в Сети под ником «Autoya», выпустил серию неофициальных рендеров обновленной Toyota Sienna. По мнению независимого дизайнера, с рестайлингом эту модель будет сложнее узнать как спереди, так и сзади.
Фронтальная часть машины, если брать во внимание выложенные в интернет изображения, станет более современной и переймет стиль действующей линейки Crown. У нее будут узкие фары, решетка радиатора, интегрированная в бампер и выкрашенная в цвет кузова, а также другой капот.
Небольшие перемены ждут даже корму новой Sienna. Автомобиль может обзавестись переделанной дверью багажника с новым «сквозным» блоком фонарей.
Обновление должно затронуть в том числе интерьер машины, который, если верить рендерам, имеет шансы оказаться скроенным по типу новинок Toyota.
Внутри машины может появиться другой руль, новый широкоформатный дисплей мультимедийной системы и слегка переделанные сиденья, в которых улучшится боковая поддержка.
Механически Sienna, скорее всего, сильно не изменится. В США минивэн предлагают исключительно в качестве гибрида с силовой установкой на базе 2,5-литрового ДВС. Ее мощность составляет 246 лошадиных сил.
Презентация реформенного вэна может состояться в течение нынешнего года.