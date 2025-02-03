ДомойАвтоновости сегодняToyota делает вещи: Corolla из Новой Зеландии проехала 2 млн км и...

Toyota делает вещи: Corolla из Новой Зеландии проехала 2 млн км и не собирается останавливаться

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
UXJ4BU7IY4A7ZBECRCS2WWMUAM

Автомобили Toyota известны своей чрезвычайной надежностью. Причем одними из лучших считаются ее машины родом из 90-х. 

Как раз тогда (в 1993 году) с конвейера сошел универсал Corolla, который в 2000 году приобрел новозеландский водитель доставки по фамилии Хэбли. С тех пор машина преодолела более 2 миллионов километров и сохранилась практически в заводском состоянии.

По словам владельца «Короллы», в среднем каждую неделю он проезжает около 5 тысяч километров, поэтому ему приходится обслуживать автомобиль еженедельно на протяжении 24 лет. 

NPMIZAUPR5C4OGQCC74Q6MNPOM
Toyota Corolla с пробегом более 2 миллионов километров

Несмотря на колоссальный километраж, который не под силу ни одной современной машине, универсал продолжает использовать свой оригинальный двигатель и коробку передач.

Единственное, что менялось в автомобиле часто, это ремень распредвала (более 20 раз) и ступичные подшипники. В остальном «Королла» из Новой Зеландии продолжает использовать оригинальные детали, которые появились на ней на заводе еще в начале 90-х.

Screenshot 2024 10 14 08 32 19 803 comgoogleandroidgm edit 1558177765
Toyota Corolla 1993 года

В 2022 году у владельца Corolla-рекордсмена по пробегу взяли небольшое интервью местные СМИ, спросив, не надоело ли ему еще водить эту машину. Ответ оказался неожиданным:

«Как можно не любить эту машину? Что бы вы ни делали, она просто не ломается. На данный момент все выглядит так, что она переживет и меня».

Наш ТГ-канал и Google News

Фото:Соцсети

Читайте также:

Последние новости:

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+