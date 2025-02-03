Долгожданный новый кроссовер Toyota избавился от камуфляжа

Самый продаваемый кроссовер Toyota и одновременно с этим из самых популярных автомобилей в мире готовится к долгожданной смене поколений. Первые тестовые прототипы RAV4 уже активно передвигаются по дорогам общего пользования, но все они сильно закамуфлированы.

Австралийский портал «Drive» исправил эту ситуацию и вместе со своим штатным дизайнером показав, как будет выглядеть новый «РАВ4» без маскировки, а также раскрыл о машине все известные на сегодня подробности.

Шпионское фото нового поколения Toyota RAV4

Долгое время считалось, что новый RAV4 окажется эволюцией своего предшественника, но недавние шпионские фотографии опровергли эту гипотезу.

Спекулятивный рендер нового Toyota RAV4 (Drive/Pratyush Rout)

Ожидается, что в новом поколении бестселлер Toyota получит совершенно новое оформление передней и задней частей кузова, которое никак не будет пересекаться с предыдущей генерацией модели. Тем не менее квадратные пропорции, свойственные актуальному «паркетнику», скорее всего, останутся нетронутыми.

На иллюстрациях, выложенных в Сеть, видно, что машина может примерить на себя оптику, похожую на светотехнику Camry, bZ4X и последнего Prius.

С-образные светодиодные фары будут пересекаться с решеткой радиатора, выполненной в виде сот, а другие задние фонари установят на более вертикальную дверь багажника.

Спекулятивный рендер нового Toyota RAV4 (Drive/Pratyush Rout)

Какие изменения ждут техническую часть кроссовера пока неизвестно, однако японские инсайдеры предполагают, что машина сохранит как бензиновые моторы, так и подключаемую гибридную силовую установку.

В последней может улучшиться мощность электромотора и емкость аккумулятора, которые в совокупности обеспечат машине 10-процентную экономию топлива в сравнении с предшественницей.

Также ходят слухи о полностью электрическом RAV4, но эта информация пока не подтверждена самой «Тойотой».

Официальная премьера долгожданной свежей генерации RAV4 должна состояться в течение 2025 года.