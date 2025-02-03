Долгожданный новый кроссовер Toyota избавился от камуфляжа

Самый продаваемый кроссовер Toyota и одновременно с этим из самых популярных автомобилей в мире готовится к долгожданной смене поколений. Первые тестовые прототипы RAV4 уже активно передвигаются по дорогам общего пользования, но все они сильно закамуфлированы.
Австралийский портал «Drive» исправил эту ситуацию и вместе со своим штатным дизайнером показав, как будет выглядеть новый «РАВ4» без маскировки, а также раскрыл о машине все известные на сегодня подробности.
Долгое время считалось, что новый RAV4 окажется эволюцией своего предшественника, но недавние шпионские фотографии опровергли эту гипотезу.
Ожидается, что в новом поколении бестселлер Toyota получит совершенно новое оформление передней и задней частей кузова, которое никак не будет пересекаться с предыдущей генерацией модели. Тем не менее квадратные пропорции, свойственные актуальному «паркетнику», скорее всего, останутся нетронутыми.
На иллюстрациях, выложенных в Сеть, видно, что машина может примерить на себя оптику, похожую на светотехнику Camry, bZ4X и последнего Prius.
С-образные светодиодные фары будут пересекаться с решеткой радиатора, выполненной в виде сот, а другие задние фонари установят на более вертикальную дверь багажника.
Какие изменения ждут техническую часть кроссовера пока неизвестно, однако японские инсайдеры предполагают, что машина сохранит как бензиновые моторы, так и подключаемую гибридную силовую установку.
В последней может улучшиться мощность электромотора и емкость аккумулятора, которые в совокупности обеспечат машине 10-процентную экономию топлива в сравнении с предшественницей.
Также ходят слухи о полностью электрическом RAV4, но эта информация пока не подтверждена самой «Тойотой».
Официальная премьера долгожданной свежей генерации RAV4 должна состояться в течение 2025 года.