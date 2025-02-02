Мужчина купил подержанный Toyota Highlander и пожалел. Ремонт вышел почти в 2 раза дороже самой машины

Надежность автомобилей Toyota не подвергается сомнениям, но далеко не всегда она является панацеей в случае их ремонта в неквалифицированных автосервисах. Один из новоиспеченных владельцев кроссовера Highlander в США сумел прочувствовать это на своем горьком опыте, заплатив за ремонт машины почти в 2 раза больше, чем она обошлась ему при покупке.

История появилась на форуме «Reddit», где разочарованный обладатель популярного японского кроссовера 2001 года выпуска с пробегом 100 тысяч миль или 160 тысяч км поделился сметой на ремонт своей машины.

По словам мужчины, цена в 5 тысяч долларов (примерно полмиллиона рублей) казалась для приобретенного Highlander вполне обычной. Но спустя неделю с момента покупки автомобиля он начал замечать в нем нечто странное.

Toyota Highlander 2001

Зона вокруг руля машины издавала странные звуки и вибрировала, поэтому было решено загнать кроссовер в сервис, чтобы проверить все ли в порядке. И там владельца Highlander ждал настоящий шок.

Смета ремонта быстро превратилась в обширный список рекомендуемых работ. С самого начала мастерская включила в нее новые амортизаторы и стойки, а затем расширила ремонтный лист добавлением новых нижних рычагов подвески, стабилизаторов поперечной устойчивости, которые якобы должны были избавить машину от посторонних шумов.

Вишенкой на торте стала замена шин с балансировкой. За эту услугу владельцу Highlander насчитали 212 долларов (примерно 20 тысяч рублей). Затем на его автомобиле поменяли аккумулятор и провели электрическое тестирование сети за 89 долларов (еще около 8 тысяч рублей).

Но автосервис не успокоился и на этом. На автомобиле собирались заменить задние тормоза, сделать промывку тормозной жидкости и устранить все следы утечек масла за 1158 долларов (114 тысяч рублей).

Счет за ремонт Toyota Highlander 2001 года выпуска

В итоге общий счет за ремонт подержанного Highlander достиг суммы в 8 тысяч 913 долларов (890 тысяч рублей). Это почти в два раза больше, чем цена самой машины.

В комментариях к посту мнения пользователей разделились. Кто-то утверждал, что все эти услуги просто необходимы для автомобиля с таким пробегом с точки зрения банальной безопасности, тогда как другие посчитали, что владельца Toyota просто пытаются обмануть.