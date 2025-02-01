Юристы Volkswagen заставили аукцион заблокировать пародию на ее ретро-модель от Daihatsu

В Японии популярен рынок так называемых кей-фургонов, дизайн которых владельцы подгоняют под вид классических моделей. Как правило, это бюджетные автомобили, которые популярны среди молодежи, ищущей бюджетную, но при этом вместительную и стильную машину.

Но в порывах выглядеть как классика некоторые перегибают палку, чем привлекают внимание самих автопроизводителей. Примерно это произошло с фургоном Daihatsu Atrai 1998 года, который недавно попытались продать на аукционе «Cars and Bids», но лот был снят с листинга из-за жалобы Volkswagen.

Daihatsu Atrai с дизайном Volkswagen

Дело в том, что японский кей-фургон оказался слишком похож на легендарный микроавтобус VW Type II. Более того, он использует на своем кузове шильдики Volkswagen.

Сходство вышло настолько убедительным, что лотом заинтересовались юристы немецкого автопроизводителя, заставившие руководство аукциона заблокировать продажи машины и пообещать, что они больше не будут выставлять подобные автомобили на торги.

Daihatsu Atrai с дизайном Volkswagen

Этот случай выглядит крайне странно, учитывая, что раньше автопроизводители боролись с конкурентами, копирующими их модели, но не с обычными людьми и гаражными тюнерами, которые используют дизайн и логотипы крупных компаний.

Daihatsu Atrai с дизайном Volkswagen

Впрочем, здесь важнее контекст. Столь необычная позиция Volkswagen приобретает гораздо больше смысла, если учесть, что не так давно компания провела перезагрузку электрического микроавтобуса ID.Buzz, который был построен с использованием ее ретро-мотивов.

Последнее, что сейчас хочет автопроизводитель, столкнувшийся недавно с серьезными финансовыми проблемами, это парк бюджетных самозванцев, которые будут красть внимание у ее перспективной модели.