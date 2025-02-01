Новое поколение суперхита Toyota в сегменте пикапов показалось в естественной среде обитания

Сегодняшняя модельная линейка Toyota включает в себя несколько поистине культовых рамных автомобилей. Главная из них – внедорожник Land Cruiser, но кроме него в гамме японского автопроизводителя есть не менее значимый хит продаж, правда в немного другом сегменте. Это пикап Hilux, который в нынешнем году должен справить премьеру в новом поколении.

Какие изменения ждут культовую модель Toyota с переездом в следующую генерацию показали дизайнеры студии «Enhance_Cars», выложившие первые реалистичные рендеры машины без какой-либо маскировки в естественной для нее среде обитания (в лесу).

Изображения новой Hilux создавались на основе шпионских фотографий прототипов этой модели, тесты которых Toyota начала еще в конце прошлого года.

Неофициальный рендер нового поколения Toyota Hilux (@Enhance_Cars)

Как видно на получившихся изображениях, самому популярному пикапу в портфолио Toyota предстоит примерить на себя совершенно новый дизайн.

Машина приобретет модернизированные фары и фонари сзади, новую радиаторную решетку, переделанный капот, бамперы и даже боковины, которые будут отличаться от ее предшественницы.

Ожидается, что Hilux продолжит использовать текущее рамное шасси, но оно должно подвергнуться переделке.

Неофициальный рендер нового поколения Toyota Hilux (@Enhance_Cars)

Линейка двигателей пикапа также должна остаться прежней, однако в случае с ней инженеры поработают над улучшением мощностных характеристик, экономичности и экологичности моторов.

Кроме того, ходят слухи, что у Hilux появится на 100-процентов электрическая версия, правда ее дебют состоится точно не в нынешнем году.

Точные даты премьеры будущего поколения одной из самых продаваемых моделей Toyota пока не называются, но журналисты из Таиланда обещают дебют машины в ближайшие полгода.