Будущее нового Nissan GT-R под вопросом: Япония не успевает за Китаем

Одной из самых важных разработок компании Nissan до конца этого десятилетия является проект нового поколения GT-R. Легендарное японское купе должно сильно измениться в сравнении с предшественником как внешне, так и в техническом плане, превратившись в чистый электромобиль.

Более того, в машине не собираются использовать нынешние технологии батарей – вместо этого GT-R получит суперсовременный твердотельный аккумулятор. Но как раз с ним могут возникнуть проблемы.

По информации «BestCarWeb», Япония и ее крупнейшие автопроизводители Toyota, Nissan и Honda значительно отстают в вопросе создания и производства такого вида батарей. Самой большой угрозой для них является Китай, где аналогичные аккумуляторы могут начать выпускать уже в нынешнем году благодаря технологиям местных гигантов BYD и CATL.

Спекулятивный рендер нового Nissan GT-R

Предполагалось, что новый Nissan GT-R будет представлен в 2028 году. Именно к этому году планировалось создание в Японии первых твердотельных аккумуляторов, которые дадут машине возможность быстро заряжаться и проезжать дальние дистанции без остановок на зарядных станциях.

Но если верить инсайдерам, все выглядит так, что в Японии попросту не успеют реализовать этот проект, поскольку местное правительство не стремится развивать эту идею.

Тем не менее Toyota, Nissan и Honda уже начали активно инвестировать в технологию по массовому производству такого вида аккумуляторов. Правда до фактического начала выпуска твердотельных батарей в «Стране восходящего солнца» еще очень далеко.