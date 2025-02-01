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Новый кроссовер Volkswagen за 1,6 млн рублей покажут меньше, чем через месяц

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
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Компания Volkswagen определилась с датой официальной премьеры своего нового субкомпактного кроссовера, который назовут Tera. Машина, основными рынками сбыта которой названы развивающиеся страны, должна показать себя во всей красе ровно через 29 дней на карнавале в Рио-де-Жанейро (2 марта). 

Подробности о новом бюджетнике «Фольксваген» в сегменте SUV уже известны. Машина будет построена на платформе MQB A0 и унаследует техническую часть латиноамериканской модели Polo Track. 

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Шпионское фото Volkswagen Tera

Под капотом машины будет работать литровый «атмосферник» MPI Flex мощностью 84 лошадиные силы, сопряженный с 5-ступенчатой «механикой».

В более дорогих комплектациях для Tera предложат мотор TSI на 116 л.с., связку которому составит не только МКПП, но и 6-диапазонная автоматическая трансмиссия. 

Официальный тизер нового Volkswagen Tera

Судя по ранее выложенным в Сеть изображениям и шпионским снимкам, новинка VW получит дизайн схожий с другими моделями компании, в том числе с Tiguan. 

Главными конкурентами автомобиля заявлены модели Renault Kardian и Fiat Pulse. Цены на бразильском рынке на Volkswagen Tera, по слухам, будут находиться в вилке от 100 до 130 тысяч реалов. Это примерно 1,6 – 2,1 миллиона рублей при пересчете на российскую валюту. 

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Фото:Volkswagen, соцсети

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