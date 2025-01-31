Новый недорогой спортивный автомобиль от Suzuki с открытым верхом: как он может выглядеть

Прошлым летом японские инсайдеры поделились сенсационной новостью для фанатов маленьких спортивных автомобилей с открытым верхом. Тогда сообщалось о намерении Suzuki возродить знаменитый родстер Cappuccino, который был снят с конвейера еще 27 лет назад.

На днях популярное японское издание «Response» показало на неофициальных изображениях как он может выглядеть.

Журналисты уверяют, что новый Cappuccino останется двухдверкой с открытым верхом, но прибавит в размерах по сравнению с оригинальной моделью и получит современный дизайн в стиле актуальных моделей Suzuki.

Неофициальный рендер нового Suzuki Cappuccino (Response)

Длина машины должна достигнуть отметки в 3,9-метра, а колесная база растянуться до 2,4-метра. Благодаря увеличенным габаритам родстер будет лучше чувствовать себя на трассе.

Автомобилю может достаться новая раскосая оптика в стиле свежего Swift со светодиодным наполнением, бампер с большим воздухозаборником, рельефные боковины и черные колесные диски, за которыми будут скрываться тормозные суппорты красного цвета.

Оригинальный Suzuki Cappuccino

Машина получит задний привод, а под ее капотом предстоит работать 1,3-литровому рядному 3-цилиндровому мотору, который будет заимствован Suzuki у Toyota. Двигатель еще находится в разработке, но известно, что его выходная мощность составит порядка 120 лошадиных сил (+60 л.с. к оригинальному Cappuccino). В качестве альтернативы ему называют 1,6-литровую рядную «четверку».

Что касается вариантов трансмиссий, то их на выбор будет две – «механика» или 6-скоростной «автомат».

Презентовать новый бюджетный спортивный автомобиль Suzuki планирует во второй половине 2026 года.