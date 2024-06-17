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Suzuki вернет в строй малыша-родстера Cappuccino

Раскрыты первые подробности проекта

Текст: Алексей Шмидт
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Недавно из Японии донеслись слухи о том, что Toyota возрождает свою программу компактных спортивных автомобилей, вдохновленных концепт-каром S-FR образца 2015 года. Согласно той информации, новую платформу задействует сразу три автопроизводителя, в числе которых окажется Suzuki. 

Накануне японский портал «BestCarWeb» рассказал о том, чего ждать от такой модели, намекнув что речь идет о возрождении маленького родстера Cappuccino. 

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По информации инсайдерского издания из «страны восходящего солнца» новый «Капучино» будет двухместным родстером, но его размеры окажутся крупнее, чем у предшественника. Длина машины должна составить около 4 метров, а ширина примерно 1,7-метра, тогда как расстояние между осями, по слухам, будет близко к 2,5-метрам. 

Новинке предстоит заметно отличаться по дизайну как от оригинального Toyota S-FR, так и производного от него Daihatsu Copen. Но технически вся троица окажется одинаковой.

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Под капотом заднеприводных бюджетных спортивных автомобилей обещает расположиться 1,3-литровый 3-цилиндровый бензиновый турбомотор, устанавливающийся сейчас в GR Yaris и GR Corolla.

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Двигатель разрабатывается для приведения в движение небольшого переднеприводного хэтчбека Starlet, включая его раллийную омологацию Rally4 WRC. В случае с Suzuki Cappuccino мощность двигателя должна составить около 150 лошадиных сил, а ассистировать ему предстоит 6-скоростной «механике» или 8-диапазонному «автомату». 

Дебют новинки, скорее всего, состоится не раньше 2027 года. 

Источник:BestCarWeb
Фото:BestCarWeb

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