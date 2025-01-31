Самую дорогую спецверсию Subaru Impreza 1 поколения продадут на аукционе

В 2022-м году компания Prodrive, занимавшаяся созданием знаменитой раллийной модели Subaru Impreza WRX, представила самую быструю и совершенную спецверсию первого поколения «Импрезы.

Машина получила название P25 и стала чем-то вроде данью уважения оригинальной 22B GC8 Impreza, ведь именно с ней Prodrive и Subaru одержали три победы в Кубке конструкторов чемпионата мира по ралли WRC.

Вскоре один из 25 собранных экземпляров Prodrive P25 отправится на торги, которые должны привлечь к автомобилю внимание богатых коллекционеров.

Prodrive P25

Построенный из голого кузова WRX STI купе отказался практически от всех своих оригинальных компонентов, которые были заменены на новые.

Сильно модернизированный мотор EJ25, установленный под капотом машины, выдает 440 лошадиных сил, направляющиеся на колеса через шестиступенчатую секвентальную трансмиссию. Пару им составляет система полного привода с активным межосевым дифференциалом и модифицированными карданными валами.

Моторный отсек Prodrive P25

За тормоза в автомобиле отвечает комплект механизмов от AP Racing, спрятанных за золотистыми колесными дисками и кузовными панелями из углеволокна.

Салон Prodrive P25

Пробег выставленной на аукцион P25 составляет всего 244 километра. Машина была приобретена за баснословные 685 тысяч долларов (67 миллионов рублей), но на торгах почти наверняка будет оценена еще дороже.

Автомобиль уйдет с молотка 22 февраля на мероприятии Race Retro 2025. Заявителем лота является аукционный дом Iconic Auctioneers.