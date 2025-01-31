Самые экономичные кроссоверы по версии Consumer Reports

Расход топлива – один из главных факторов, который люди вынуждены учитывать при выборе нового автомобиля. Для некоторых он является даже важнее, чем надежность и безопасность машины.

В случае с кроссоверами, которые крупнее и тяжелее простых легковушек, с топливной экономичностью все еще сложнее. Но хорошая новость заключается в том, что постепенно автопроизводители делают их все более топливно-эффективными, а также предлагают для таких машин экономичные гибридные модификации.

Зарубежное исследовательское агентство «Consumer Reports» составило рейтинг из 10 самых экономичных с точки зрения расхода топлива представителей сегмента SUV. Показательно, что почти все они являются гибридными.

Toyota Corolla Cross Hybrid

Лучшим по этому показателю в общем топ-е оказался гибридный Toyota Corolla Cross. В смешанном режиме езды он потребляет на каждые 100 километров всего 5,7-литра бензина.

Lexus NX Hybrid

Следом идет гибридный Lexus NX с результатом в 6,2-литра на 100 км, а бронза в этом рейтинге достается Toyota RAV4 Hybrid (6,3-литра на 100 км).

Toyota RAV4 Hybrid

Четвертое место в общем списке зарезервировал за собой Ford Escape PHEV. Машина расходует на каждые 100 км пройденного пути в среднем 6,35-литра топлива – ровно столько же, сколько делает японский Lexus UX.

Далее располагается Kia Sportage Hybrid, потребляющий в среднем на каждую «сотню» 6,5-литра.

А замыкает общий ТОП целый список моделей с одинаковым средним расходом горючего в 6,7-литра на 100 километров пробега в смешанном цикле: Honda CR-V (гибрид), Hyundai Tucson (гибрид), Toyota Highlander и Toyota Grand Highlander (гибрид).