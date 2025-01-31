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Jeep откажется от названия своего знаменитого внедорожника ради коренных американцев

Текст: Алексей Шмидт
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Концерн Stellantis, в который сегодня входит в том числе марка Jeep, объявил о скором запуске сразу трех новых имен от этого автопроизводителя. Считалось, что одним из них должно быть культовое название Cherokee, но, похоже, американская компания не планирует возвращать его в строй. Всё из-за просьбы местных коренных жителей.

В свое время Cherokee помог Jeep популяризовать внедорожники и стал настоящим хитом компании, но из-за резкого подорожания спрос на него упал, что в конечном счете привело к снятию этой модели с конвейера в 2023 году.

Сменщик этого внедорожника должен был появиться в ближайшие годы, однако судя по заявлениям официальных лиц «Джип», ему не достанется культовое имя оригинальной модели.

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Производственный план Jeep на ближайшие годы

В производственном плане Stellantis, посвященном скорому запуску трех внедорожных новинок компании Jeep, один из автомобилей именуется как «New Mainstream UV». Считается, что в итоге машине достанется другое название, но точно не Cherokee. 

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Jeep Cherokee

В свое время коренные жители Северной Америки (индейцы из племени по прозвищу чероки) просили Jeep отказаться от названия Cherokee. Тогда американский автопроизводитель ответил им отказом, но впоследствии все же был вынужден прекратить выпуск этой модели из-за падения продаж. 

Как бы в итоге не назывался преемник Cherokee, его производство начнется в конце этого года, а сама машина получит под капот как бензиновые, так и гибридные силовые агрегаты. 

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Оригинальный Jeep Cherokee

Внедорожник построят на платформе STLA Large, что сделает его представителем крупного D-сегмента и родственником моделей Wagooner S и Recon.

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Фото:Jeep

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