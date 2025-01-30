Владелец «последней» Toyota Camry назвал пять вещей, которые его раздражают в машине

Актуальное поколение Toyota Camry (XV80) встало на конвейер в октябре 2023 года. Машина, как и все ее предшественники, была воспринята покупателями с большим энтузиазмом.

Однако ряд новых владельцев свежей «Камри» спустя некоторое время обнаружили в ней ряд недостатков, которые со временем могут раздражать их во время ежедневной эксплуатации автомобиля.

Обо всех таких моментах рассказал блогер с ником «@carconfections» через портал «Torquenews».

Toyota Camry 9 поколения

По словам мужчины, он приобрел свою Camry полгода назад и с тех пор нашел в ней множество хороших сторон. Но вместе с ними в этом бестселлере Toyota обнаружились и некоторые неприятные минусы.

Владелец Camry похвалил ее за топливную экономичность, комфортные ездовые характеристики и просторный салон, но список раздражающих недостатков машины оказался немного шире.

Toyota Camry 9 поколения

Первой неприятностью в «Камри», которая раздосадовала блогера, стала проблема с сопряжением смартфона с мультимедийной системой через беспроводной интерфейс Apple CarPlay и Android Auto. Сделать это автоматически владельцу машины не удается, поэтому каждый раз ему приходится рыться в меню и проводить синхронизацию вручную.

Вторым минусом машины были названы скрипы, которые издает ее салон. По словам обладателя Camry, источником этих посторонних звуков может быть подлокотник, когда на нем лежит рука, а также плафон внутреннего освещения на потолке.

Интерьер Toyota Camry 9 поколения

Третьим недостатком одного из самых популярных автомобилей Toyota была названа система контроля полосы движения, которая в случае с этой моделью требует постоянной коррекции рулем.

А замкнули пятерку неприятных моментов, обнаруженных владельцем в Camry, сложный интерфейс ее цифровой комбинации приборов и не самое удобное водительское кресло соответственно.