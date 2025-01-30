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Venuum превратила Ferrari SF90 в суперкар злодея из «Звездных войн»

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
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Гибридный итальянский суперкар Ferrari SF90 не нуждается в существенных внешних доработках, но дубайское ателье Venuum Black считает иначе. Недавно эта компания представила новый комплект тюнинга для этой модели, который способен превратить машину из «обычного» спортивного автомобиля «Феррари» в суперкар злодея из «Звездных войн».

Спецверсия Ferrari SF90 от Venuum Black получила название VX Darth Vader (в честь самого известного антагониста вселенной «Звездных войн»). 

Заявлено, что будет выпущено всего 25 таких машин, так что обеспеченным фанатам культовой франшизы стоит поторопиться.

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Спецверсия Ferrari SF90 от Venuum Black

Суперкар выделяется на фоне обычной SF90 своей необычной черной матовой окраской с тонкими синими акцентами, напоминающими световой меч персонажа этой серии фильмов, а также агрессивным аэрообвесом и затонированными задними фонарями.

Автомобиль оборудован 4-литровым мотором V8 с двойным турбонаддувом, работающим в паре с двумя электрическими двигателями. 

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Спецверсия Ferrari SF90 от Venuum Black

В качестве основы для SF90 VX Darth Vader выступила трековая версия этого суперкара, поэтому силовая установка машины генерирует почти 1000 лошадиных сил. 

Благодаря таким цифрам с места до 100 км/ч автомобиль способен разгоняться всего за 2,5-секунды. А его «максималка» равна 483 км/ч.

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Фото:Venuum Black

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