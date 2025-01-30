Мировой супер-бестселлер среди автомобилей показан в новом поколении. Изображения

Неофициальный рендер новой Toyota Corolla (Theottle)

Corolla является одним из главных бестселлеров в линейке японского автопроизводителя Toyota. Более того, это самый популярный автомобиль на планете. В прошлом году ему удалось опередить в итоговом рейтинге Tesla Model Y с более 900 тысячами реализованных машин.

Вскоре эту модель «Тойоты» ждет плановая смена генерации. Каких изменений ждать от него внешне продемонстрировал независимый дизайнер «Theottle».

Рендер седан-версии Toyota Corolla нового поколения (Theottle)

Ранее этот же художник выкладывал в Сеть рендеры новой Corolla в кузове седан, а теперь пришел черед двух других версий – хэтчбек и «заряженный» хэтчбек GR.

Рендер хэтчбек-версии Toyota Corolla нового поколения (Theottle)

Как видно на спекулятивных изображениях, спереди 5-дверка будет повторять внешний облик седана, получив такую же зауженную оптику и решетку радиатора, рельефный бампер и новый капот, но сзади отличится иной конструкцией кормы, свойственной хэтчбекам, и собственными фонарями.

Рендер заряженной версии хэтчбека Toyota Corolla нового поколения (Theottle)

Что касается GR Corolla, то такой «хот-хэтч» может обзавестись другими бамперами с обилием черного пластика, новыми колесными дисками, за которыми спрячутся красные тормозные механизмы, имитацией гоночного диффузора, массивным спойлером на пятой двери и пластиковыми декоративными элементами на кузове.

Корма трех версий новой Toyota Corolla (Theottle)

Перемены в технической части «Короллы» пока не подтверждены официально, но японская пресса сватает под капот машины суперэкономичную гибридную силовую установку на базе полуторалитровой бензиновой «четверки». В безнаддувной версии отдача системы составит 130 лошадиных сил, а в турбированной порядка 180 «сил».

С GR Corolla все выглядит еще интереснее. Ходят слухи, что ей будет положена новейшая «наддувная» силовая установка высокой мощности, которая разрабатывается для возрожденной Toyota Celica.

Если эта информация подтвердится, то под капотом японского «хот-хэтчбека» может расположиться мотор мощностью более 400 лошадиных сил.

Премьера всех версий Toyota Corolla нового поколения запланирована на 2026 год.