Очень редкий и «нетронутый» Ferrari 1984 года выставили на аукцион за 20 млн рублей

Автомобили Ferrari, особенно ретро-модели, сильно ценятся в среде коллекционеров. А когда это машины, на которых за много десятков лет никто не ездил, спрос на них может достигать поистине грандиозных масштабов.

Недавно один из таких экземпляров выставили на аукцион. Речь о последней интеграции Ferrari Berlinetta Boxer, известной под индексом BB 512i.

Уникальной особенностью машины является не только ее редкость (всего таких машин было выпущено чуть больше 1000 штук), а невероятно низкий пробег. На одометре итальянского спорткара красуется цифра всего в 300 миль или 482 км.

Выставленный на аукцион Ferrari BB 512i

За 41 год автомобиль выезжал на дороги всего несколько раз, поэтому находится практически в первозданном внешнем и техническом виде.

Приводит в движение Ferrari BB 512i 4,9-литровый оппозитный 12-цилиндровый двигатель, выдающий 340 лошадиных сил. Мотор оборудован механической системой впрыска топлива, гарантирующий эффективную и плавную езду вкупе с необузданной мощностью, свойственной большинству «Феррари».

Внешне машина выделяется своим кузовом, разработанным компанией Pininfarina. Автомобиль щеголяет острыми и угловатыми линиями, которые в полной мере олицетворяют итальянский автомобильный дизайн 80-х годов прошлого столетия.

Интерьер выставленного на аукцион Ferrari BB 512i

Аукцион пройдет в ближайшие дни в Великобритании. Ожидается, что машина обойдется ее новому владельцу в сумму от 165 тысяч до 175 тысяч фунтов стерлингов (более 20 миллионов рублей).