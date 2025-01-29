Компактный кроссовер Kia, раньше продававшийся в России, не узнают во втором поколении

Кроссовер Kia Seltos дебютировал в 2019-м году, начав свой вояж по мировому рынку с Индии. Машина быстро добралась до России, где успела поприсутствовать до 2022 года. «Паркетник» собирали на мощностях завода «Автотор» в Калининграде.

Сейчас к премьере готовится второе поколение «Селтоса». И если верить независимым дизайнерам, реформенный компактный корейский SUV с переездом в новую генерацию преобразится практически до неузнаваемости.

Тестовый прототип Kia Seltos 2 поколения

Художники студии «NYMammoth» выложили в открытый доступ изображения Seltos 2 поколения, который должен дебютировать в начале 2026 года.

Машину с помощью визуальных редакторов полностью избавили от камуфляжа, которым были накрыты ее тестовые прототипы, передвигающиеся по Южной Корее в последние месяцы. И взору открылась следующая картина.

Спекулятивный рендер второго поколения Kia Seltos (NYMammoth)

Переход во вторую генерацию может привнести в экстерьер «Селтоса» настолько серьезные перемены, что машину вряд ли узнают даже ее нынешние владельцы.

Компактный кроссовер может обзавестись увеличенными размерами, полностью переделанным кузовом, который изменит как форму, так и свое оформление спереди, сзади и даже по бокам, а сама машина внешне станет похожей на «мини-Соренто».

Спекулятивный рендер второго поколения Kia Seltos (NYMammoth)

Второму Seltos может достаться другая решетка радиатора, новые фары, капот, оптика, бамперы и задние фонари, а также дверные ручки скрытого монтажа.

Вместе с дизайном машина должна измениться технически. Ходят слухи, что кроссовер сохранит бензиновые моторы, но вместо дизельного двигателя начнет использовать гибридный силовой агрегат и электрическую систему полного привода (E-AWD).

В продажу машина поступит в первом квартале 2026 года.