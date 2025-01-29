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Достойная альтернатива Toyota RAV4 от Mazda показалась в третьем поколении

Текст: Алексей Шмидт
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mazda cx 5 3 поколение

Японский автопроизводитель Mazda представил свой новый кроссовер CX-5 в 2011-м году. Сразу после выхода машины в продажу она стала настоящим бестселлером компании, сосредоточив на себе внимание львиной доли покупателей. 

Впоследствии благодаря качеству, современному дизайну и надежной конструкции CX-5 успешно навязывала конкуренцию на отдельных рынках даже неоспоримому бестселлеру мирового сегмента SUV – Toyota RAV4.

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Шпионское фото новой Mazda CX-5

Сегодня в строю находится второе поколение CX-5, появившееся в далеком 2017 году и затем пережившее череду обновлений. До премьеры третьей генерации этого кроссовера остается менее года – дебют машины ждут в ближайшие несколько кварталов.  

Как будет выглядеть такой автомобиль на днях показали цифровые художники из ателье «Enhance_Cars», выложившие в Сеть рендеры новой CX-5 в серийном варианте.

Создавая изображения третьего поколения самой популярной «Мазды» дизайнеры опирались на шпионские снимки ее прототипов, которые все чаще стали попадать в объективы автомобильных папарацци в последние месяцы.

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Спекулятивный рендер новой Mazda CX-5 (@Enhance_Cars)

На получившихся неофициальных картинках Mazda CX-5 3 генерации предстала в эволюционном дизайне, который местами перекликается с предшественником, но в целом выглядит более современным. 

Машина на рендерах получила новую более узкую оптику с другим светодиодным рисунком, переделанную решетку радиатора с черным обрамлением вместо хромированного, другие бамперы, новые накладки на боковинах и модернизированные задние фонари.

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Спекулятивный рендер новой Mazda CX-5 (@Enhance_Cars)

Ожидается, что новая Mazda сохранит действующую платформу, но переживет ряд технических изменений. В частности, для машины готовят некую инновационную гибридную силовую установку собственной разработки инженеров компании, которая появится с 2026 года.

При этом первые CX-5 третьего поколения, которые поступят в продажу уже в этом году, продолжат использовать действующие моторы серии SkyActiv, зарекомендовавшие себя за десятилетие как производительные и очень надежные. 

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Фото:@Enhance_Cars

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