Достойная альтернатива Toyota RAV4 от Mazda показалась в третьем поколении

Японский автопроизводитель Mazda представил свой новый кроссовер CX-5 в 2011-м году. Сразу после выхода машины в продажу она стала настоящим бестселлером компании, сосредоточив на себе внимание львиной доли покупателей.

Впоследствии благодаря качеству, современному дизайну и надежной конструкции CX-5 успешно навязывала конкуренцию на отдельных рынках даже неоспоримому бестселлеру мирового сегмента SUV – Toyota RAV4.

Шпионское фото новой Mazda CX-5

Сегодня в строю находится второе поколение CX-5, появившееся в далеком 2017 году и затем пережившее череду обновлений. До премьеры третьей генерации этого кроссовера остается менее года – дебют машины ждут в ближайшие несколько кварталов.

Как будет выглядеть такой автомобиль на днях показали цифровые художники из ателье «Enhance_Cars», выложившие в Сеть рендеры новой CX-5 в серийном варианте.

Создавая изображения третьего поколения самой популярной «Мазды» дизайнеры опирались на шпионские снимки ее прототипов, которые все чаще стали попадать в объективы автомобильных папарацци в последние месяцы.

Спекулятивный рендер новой Mazda CX-5 (@Enhance_Cars)

На получившихся неофициальных картинках Mazda CX-5 3 генерации предстала в эволюционном дизайне, который местами перекликается с предшественником, но в целом выглядит более современным.

Машина на рендерах получила новую более узкую оптику с другим светодиодным рисунком, переделанную решетку радиатора с черным обрамлением вместо хромированного, другие бамперы, новые накладки на боковинах и модернизированные задние фонари.

Спекулятивный рендер новой Mazda CX-5 (@Enhance_Cars)

Ожидается, что новая Mazda сохранит действующую платформу, но переживет ряд технических изменений. В частности, для машины готовят некую инновационную гибридную силовую установку собственной разработки инженеров компании, которая появится с 2026 года.

При этом первые CX-5 третьего поколения, которые поступят в продажу уже в этом году, продолжат использовать действующие моторы серии SkyActiv, зарекомендовавшие себя за десятилетие как производительные и очень надежные.