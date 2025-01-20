Третье поколение Mazda CX-5 не узнают под капотом

Прошлой весной Mazda показала концепт Arata, который многие посчитали предвестником нового, третьего поколения кроссовера CX-5.

Самый популярный автомобиль в линейке автопроизводителя из Хиросимы должны представить в ближайшие годы и, если верить слухам, его ждет кое-что особенное, что сделает машину неузнаваемой в сравнении с предшественницей.

Источники авторитетного японского портала «BestCarWeb» сообщают, что в третьей генерации CX-5 станет мощным гибридом. Причем такую силовую установку для машины на этот раз разработают сами инженеры «Мазды» (на некоторых рынках компания сейчас использует гибрид от Toyota).

Концепт-кар Mazda Arata

Речь будет идти не об обычном гибриде, а об инновационном. Простые гибридные силовые установки используют электромотор и устройство управления мощностью, которые крепятся отдельно к силовым элементам автомобиля и соединяются между собой трехфазным кабелем. Однако в Mazda придумали нечто другое.

В их патентной заявке указано, что устройство управления мощностью будет размещаться непосредственно на корпусе двигателя, что снизит общий вес кузова, уровень шума, а также затраты на монтаж системы и трехфазный кабель.

Схема гибридной силовой установки Mazda (патентное изображение)

Утверждается, что в конструкции силовой установки были приняты меры по защите устройства управления мощностью от нагрева двигателем и от вибраций.

Появление новой CX-5 ждут в течение 2025 года, но вариант с инновационной гибридной силовой установкой дебютирует чуть позже – ориентировочно в 2026 году.