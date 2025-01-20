Третье поколение Mazda CX-5 не узнают под капотом

Прошлой весной Mazda показала концепт Arata, который многие посчитали предвестником нового, третьего поколения кроссовера CX-5.
Самый популярный автомобиль в линейке автопроизводителя из Хиросимы должны представить в ближайшие годы и, если верить слухам, его ждет кое-что особенное, что сделает машину неузнаваемой в сравнении с предшественницей.
Источники авторитетного японского портала «BestCarWeb» сообщают, что в третьей генерации CX-5 станет мощным гибридом. Причем такую силовую установку для машины на этот раз разработают сами инженеры «Мазды» (на некоторых рынках компания сейчас использует гибрид от Toyota).
Речь будет идти не об обычном гибриде, а об инновационном. Простые гибридные силовые установки используют электромотор и устройство управления мощностью, которые крепятся отдельно к силовым элементам автомобиля и соединяются между собой трехфазным кабелем. Однако в Mazda придумали нечто другое.
В их патентной заявке указано, что устройство управления мощностью будет размещаться непосредственно на корпусе двигателя, что снизит общий вес кузова, уровень шума, а также затраты на монтаж системы и трехфазный кабель.
Утверждается, что в конструкции силовой установки были приняты меры по защите устройства управления мощностью от нагрева двигателем и от вибраций.
Появление новой CX-5 ждут в течение 2025 года, но вариант с инновационной гибридной силовой установкой дебютирует чуть позже – ориентировочно в 2026 году.