Седан Alfa Romeo Giulia превратится в купе-кроссовер: раскрыт его дизайн

Компания Alfa Romeo готова ответить на снижение спроса на седаны превращением одной из своих ключевых моделей Giulia из легковой 4-дверки в более популярный кросс-купе. Такой неожиданный кульбит итальянский автопроизводитель собирается провернуть с переходом «Джулии» в новое поколение.

Автомобиль разделит платформу с новым кроссовером Stelvio, который должен дебютировать в конце этого года, а также получит необычный дизайн с покатой линией крыши, широкие колесные арки, высокий клиренс и продвинутый интерьер с технологиями на базе искусственного интеллекта.

Alfa Romeo Giulia текущего поколения

Информацию о смене форм-фактора Giulia раскрыл новый гендиректор Alfa Romeo Санто Фитили, давший интервью французскому порталу «L’argus».

Топ-менеджер не вдавался в подробности и посоветовал всем тем, кто думает о будущем этой модели, дать возможность поработать воображению.

Спекулятивный рендер нового Alfa Romeo Giulia (CarsCoops)

Как сообщает издание «CarsCoops», выложившее в Сеть первый неофициальный рендер кроссовера Giulia, внешне машина будет напоминать Peugeot 408 и Citroen C5 X. Автомобиль сохранит свой привычный итальянский фирменный стиль, но сменит форм-фактор.

Новинка будет построена на платформе STLA Large и, вероятно, получит как гибридные силовые установки, так и полностью электрические.

Официальная презентация нового кроссовера Alfa Romeo Giulia должна состояться спустя почти год после премьеры свежего Stelvio, то есть ориентировочно в 2026-м году.