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Седан Alfa Romeo Giulia превратится в купе-кроссовер: раскрыт его дизайн

Текст: Алиса Шашкова
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Компания Alfa Romeo готова ответить на снижение спроса на седаны превращением одной из своих ключевых моделей Giulia из легковой 4-дверки в более популярный кросс-купе. Такой неожиданный кульбит итальянский автопроизводитель собирается провернуть с переходом «Джулии» в новое поколение. 

Автомобиль разделит платформу с новым кроссовером Stelvio, который должен дебютировать в конце этого года, а также получит необычный дизайн с покатой линией крыши, широкие колесные арки, высокий клиренс и продвинутый интерьер с технологиями на базе искусственного интеллекта.

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Alfa Romeo Giulia текущего поколения

Информацию о смене форм-фактора Giulia раскрыл новый гендиректор Alfa Romeo Санто Фитили, давший интервью французскому порталу «L’argus».

Топ-менеджер не вдавался в подробности и посоветовал всем тем, кто думает о будущем этой модели, дать возможность поработать воображению.

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Спекулятивный рендер нового Alfa Romeo Giulia (CarsCoops)

Как сообщает издание «CarsCoops», выложившее в Сеть первый неофициальный рендер кроссовера Giulia, внешне машина будет напоминать Peugeot 408 и Citroen C5 X. Автомобиль сохранит свой привычный итальянский фирменный стиль, но сменит форм-фактор. 

Новинка будет построена на платформе STLA Large и, вероятно, получит как гибридные силовые установки, так и полностью электрические. 

Официальная презентация нового кроссовера Alfa Romeo Giulia должна состояться спустя почти год после премьеры свежего Stelvio, то есть ориентировочно в 2026-м году. 

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Фото:CarsCoops
ИСТОЧНИК:L'argus

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