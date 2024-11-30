Кроссовер Alfa Romeo Stelvio нового поколения показался на реалистичных картинках

Кроссовер Stelvio входит в список моделей итальянского автопроизводителя Alfa Romeo еще с 2016 года. В последний раз «паркетник» переделывали в 2022 году, когда машина прошла через процедуру второго по счету рестайлинга. Но вскоре у Stelvio появится новое поколение, которое, по слухам, будет на 100-процентов электрическим.
Дизайнер с ником «capriotti_cardesign» решил поразмыслить на тему того, как мог бы выглядеть новый кроссовер Stelvio, когда он переберется в новое поколение и станет чистым электрокаром.
На цифровой иллюстрации итальянский батарейный «паркетник» показан со знакомой передней частью кузова и типичной для «Альфы» решеткой радиатора, мускулистым капотом, узкими светодиодными фарами, дверными ручками потайного монтажа и накладками из пластика на колесных арках.
Автомобиль по задумке авторов рендеров получит покатую линию крыши в «парящем» стиле и оригинальные колесные диски, за которыми будут просматриваться большие тормозные механизмы фирмы Brembo.
Инсайдеры предполагают, что машину построят на платформе STLA Large от Stellantis. Машине может достаться силовая установка, выдающая 736 кВт, что эквивалентно цифре в 1000 лошадиных сил.
Если эта информация подтвердится, то электрический кроссовер Alfa Romeo расположится в другой лиге по сравнению с Ferrari и Lamborghini и их ДВС, а его главными конкурентами на рынке станут Tesla Model X и Lotus Eletre.