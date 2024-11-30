Кроссовер Alfa Romeo Stelvio нового поколения показался на реалистичных картинках

Кроссовер Stelvio входит в список моделей итальянского автопроизводителя Alfa Romeo еще с 2016 года. В последний раз «паркетник» переделывали в 2022 году, когда машина прошла через процедуру второго по счету рестайлинга. Но вскоре у Stelvio появится новое поколение, которое, по слухам, будет на 100-процентов электрическим.

Дизайнер с ником «capriotti_cardesign» решил поразмыслить на тему того, как мог бы выглядеть новый кроссовер Stelvio, когда он переберется в новое поколение и станет чистым электрокаром.

Кроссовер Alfa Romeo Stelvio актуального поколения

На цифровой иллюстрации итальянский батарейный «паркетник» показан со знакомой передней частью кузова и типичной для «Альфы» решеткой радиатора, мускулистым капотом, узкими светодиодными фарами, дверными ручками потайного монтажа и накладками из пластика на колесных арках.

Автомобиль по задумке авторов рендеров получит покатую линию крыши в «парящем» стиле и оригинальные колесные диски, за которыми будут просматриваться большие тормозные механизмы фирмы Brembo.

Неофициальный рендер кроссовера Alfa Romeo Stelvio нового поколения. Автор: «capriotti_cardesign»

Инсайдеры предполагают, что машину построят на платформе STLA Large от Stellantis. Машине может достаться силовая установка, выдающая 736 кВт, что эквивалентно цифре в 1000 лошадиных сил.

Если эта информация подтвердится, то электрический кроссовер Alfa Romeo расположится в другой лиге по сравнению с Ferrari и Lamborghini и их ДВС, а его главными конкурентами на рынке станут Tesla Model X и Lotus Eletre.