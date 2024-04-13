Грандиозный скандал с новой Alfa Romeo: итальянцам не нравится, что кроссовер Milano хотят выпускать в Польше

Владелец бренда Alfa Romeo оказался втянут в громкий скандал с итальянским правительством после того, как объявил о планах производить автомобили Alfa Romeo за пределами страны.
За решением Stellantis выпустить новую Alfa Romeo Milano в польском городе Тыхы последовал резкий упрек со стороны министра промышленности Италии Адольфо Урсо.
Урсо, которого цитирует The Telegraph, заявил после презентации автомобиля следующее:
Чиновник имел в виду законопроект 2003 года, согласно которому продукции, заявленной как «итальянской», было запрещено продаваться, если в реальности она производилась не в Италии.
Но на этом он не остановился и продолжил:
Премьер-министр Италии также раскритиковал Alfa Romeo за то, что она не поддерживает свою страну, заявив следующее:
Генеральный директор Stelantis Карлос Таварес выступил в защиту решения компании в среду перед критикой Урсо, пояснив, что производство автомобиля в Италии сделает его более дорогим:
Кроме того, Таварес сообщил, что недавно к Stellantis обратились потенциальные покупатели. По его словам, китайские автопроизводители хотели приобрести один из французских брендов группы – Citroen, DS и Peugeot, но их предложения были отклонены.