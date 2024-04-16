Политическому скандалу с кроссовером Alfa Romeo Milano и его выпуском в Польше нашли решение

После громкого политического скандала, о котором мы рассказывали несколько дней назад, дело дошло до запрета итальянским правительством на использование названия Milano для нового кроссовера Alfa Romeo. Его, напомним, собирались выпускать в Польше, что противоречило местным законам, так как вводило покупателей в заблуждение относительно того, что это итальянский продукт.

Все это заставило руководство «Альфы» быстро искать решение этой проблемы. И в итоге оно было найдено. Менее чем через неделю после того, как кроссовер Alfa Romeo Milano был впервые представлен, машина сменила название, получив имя Junior.

Ситуация напоминает третьесортную комедию середины 90-х, но переименование автомобиля — это свершившийся факт, и теперь (по данным Top Gear) новый итальянский компактный кроссовер можно вполне легально собирать в Польше, не нарушая итальянское законодательство.

Вот как прокомментировали эту новость в самой Alfa Romeo. Руководство компании уверено, что ничего не нарушало, когда решило выпускать в Польше машину с именем «Милано» (отсылка к городу Милан в Италии), но все же пошло на уступки:

«Несмотря на то, что название Milano соответствовало всем требованиям законов Италии, было решено, что существуют вещи, намного более важные, чем имена машин. Поэтому мы решили переименовать свой новый автомобиль в Junior»

Напомним, новый «паркетник» Alfa Romeo делит платформу с Opel Corsa. Машина будет оснащаться как гибридными, так и чисто электрическими моторами.

В продажу Alfa Romeo Junior поступит этой осенью.