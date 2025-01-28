Культовую Toyota из «Форсажа» превратили в конструктор Lego

Первые части франшизы «Форсаж» ознаменовались появлением в кадре множества автомобилей, которые впоследствии стали культовыми среди поклонников этих фильмов. Одной из таких машин по праву является оранжевая Toyota Supra (A80), на которой главный герой рассекал по улицам Лос-Анджелеса.

Купе 1994 года выпуска с необычной ливреей и кучей доработок оказалось настолько интересным для поклонников «Форсажа», что в 2021 году его приобрел некий коллекционер за баснословную сумму в 550 тысяч долларов (54 миллиона рублей по действующему курсу).

Набор Lego с Toyota Supra A80 из Форсажа

Но совсем скоро купить аналогичную «Супру» сможет любой желающий, причем за вполне вменяемые деньги. Вот только это будет не настоящий автомобиль, а лишь игрушка.

Компания Lego представила новый конструктор, который включен в серию Speed Champions. В нем покупателям предлагают собрать оранжевую Toyota Supra Брайана О’ Коннора из 810 деталей.

Машинка обладает детализированным интерьером и подкапотным пространством, где можно найти пару канистр с закисью азота, а также культовый рядный 6-цилиндровый мотор Toyota 2JZ.

Набор Lego с Toyota Supra A80 из Форсажа

Модель выкрашена в оригинальный цвет из фильма Orange Pearl и обладает аналогичными наклейками на кузове, а также гигантским антикрылом сзади.

Предзаказ на реплику знаменитого автомобиля из фильма «Форсаж» от Lego уже стартовал. Покупатели получат свои машины 1 марта 2025 года.

Стоимость набора составляет 68 долларов или 6 тысяч 700 рублей.