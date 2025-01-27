Единственный в мире синий Elettrico Ferrari LaFerrari продают за 455 миллионов рублей

Когда кто-то заводит речь о Ferrari, в голове всплывает автомобиль, выкрашенный в красный цвет. Но среди моделей Elettrico Ferrari LaFerrari есть экземпляр синего цвета.

В мире существует только один автомобиль в такой палитре. И это одна из главных причин, по которой его сейчас продают по умопомрачительной цене.

Интерьер единственного в мире синего Elettrico Ferrari LaFerrari

Дилер Mercedes-Benz из американского штата Огайо выставил в своем автосалоне синий Elettrico Ferrari LaFerrari. Машина 2014 года выпуска с пробегом всего 3 тысяч 228 миль на одометре (5194 км) оценена в баснословную сумму денег.

За этот редчайший автомобиль собираются получить 4 миллиона 650 тысяч долларов или примерно 455 миллионов рублей.

Гиперкар приводится в движение 6,3-литровым атмосферным мотором V12, отдача которого равна 789 лошадиным силам. Дополняет его электрический двигатель, добавляющий к мощности машины еще 161 «силу» (совокупная производительность модели составляет 950 л.с.).

Заднеприводный итальянский спортивный автомобиль разгоняется с места до 100 километров в час менее чем за 3 секунды, а его максимальная скорость ограничена на отметке в 217 миль в час или 349 километров в час.