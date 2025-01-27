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Tesla Cybertruck за миллион рублей: инженеры из Пакистана придумали как сделать такой пикап

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
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Электрический пикап Tesla Cybertruck является одним из самых желанных автомобилей на планете с момента его выхода в продажу в конце 2023 года. Одновременно с этим – это очень дорогая машина, которая не по карману большинству ее фанатов. 

Однако умельцы из Пакистана придумали, как можно сделать автомобиль, похожий на «Кибертрак». Причем за относительно небольшие деньги. 

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Реплика Tesla Cybertruck из Пакистана

Реплика детища компании Илона Маска выглядит комично и обладает забавными пропорциями, но создателям этого произведения стоит отдать должно за их изобретательность.

Авторы творения – два инженера, которые построили собственную копию Cybertruck за 11 тысяч долларов, что эквивалентно сумме около 1 миллиона рублей. Это в десятки раз меньше, чем стоимость оригинального электрического пикапа Tesla. 

Машина смотрится крошечной по сравнению с огромным «Кибертраком». И, похоже, в ее основе лежит некий местный компактный внедорожник, причем точно неэлектрический. 

тесла кибертрак реплика
Реплика Tesla Cybertruck из Пакистана

Несмотря на то, что создатели автомобиля включили в его оснащение знаменитые фары Tesla Strip, сам пикап выглядит так, будто на нем неудобно ездить. 

Огромное ветровое стекло практически наверняка вызовет температурный парниковый эффект внутри машины в жаркую пакистанскую погоду.

Видео с забавной копией Cybertruck завирусилось в Сети и собрало немало отзывов, большая часть из которых удивляет своей доброжелательностью к авторам этого странного проекта. 

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Фото:Соцсети

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