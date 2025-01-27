Tesla Cybertruck за миллион рублей: инженеры из Пакистана придумали как сделать такой пикап

Электрический пикап Tesla Cybertruck является одним из самых желанных автомобилей на планете с момента его выхода в продажу в конце 2023 года. Одновременно с этим – это очень дорогая машина, которая не по карману большинству ее фанатов.

Однако умельцы из Пакистана придумали, как можно сделать автомобиль, похожий на «Кибертрак». Причем за относительно небольшие деньги.

Реплика Tesla Cybertruck из Пакистана

Реплика детища компании Илона Маска выглядит комично и обладает забавными пропорциями, но создателям этого произведения стоит отдать должно за их изобретательность.

Авторы творения – два инженера, которые построили собственную копию Cybertruck за 11 тысяч долларов, что эквивалентно сумме около 1 миллиона рублей. Это в десятки раз меньше, чем стоимость оригинального электрического пикапа Tesla.

Машина смотрится крошечной по сравнению с огромным «Кибертраком». И, похоже, в ее основе лежит некий местный компактный внедорожник, причем точно неэлектрический.

Реплика Tesla Cybertruck из Пакистана

Несмотря на то, что создатели автомобиля включили в его оснащение знаменитые фары Tesla Strip, сам пикап выглядит так, будто на нем неудобно ездить.

Огромное ветровое стекло практически наверняка вызовет температурный парниковый эффект внутри машины в жаркую пакистанскую погоду.

Видео с забавной копией Cybertruck завирусилось в Сети и собрало немало отзывов, большая часть из которых удивляет своей доброжелательностью к авторам этого странного проекта.