Механического близнеца Hyundai Palisade от Kia показали без камуфляжа

Hyundai Palisade и Kia Telluride фактически являются близнецами. Обе модели используют идентичные механические компоненты, но отличаются дизайном. Но если первый считается глобальной моделью, то второй спроектирован специально для рынка США и некоторых других стран (к примеру, Ближнего Востока).

Palisade уже успел перейти во второе поколение, а теперь то же самое ждет и его родственника.

Тестовый прототип Kia Telluride нового поколения (Фото: The KCB)

Прототип нового 5-метрового 3-рядного Kia Telluride в конце прошлого года заметили на испытаниях. Кузов машины традиционно для готовящейся к презентации модели был сильно закамуфлирован, но это не стало проблемой для дизайнера «Avarvarii» и журнала «Car and Driver».

Тестовый прототип Kia Telluride нового поколения

В итоге на странице этого издания появились первые рендеры второй генерации «Теллурайд», которая должна дебютировать в течение 2025 года.

На изображениях видно, что новинка Kia переживет кардинальные перемены в экстерьере. Машине предстоит получить более угловатый кузов с обилием острых граней, а также совершенно новое оформление «передка».

Спекулятивный рендер Kia Telluride 2 поколения

Вседорожнику достанутся вертикальные блоки фар, оснащенные новыми светодиодными дневными ходовыми огнями, более широкая радиаторная решетка, другие бамперы спереди и сзади, а также переделанные пластиковые накладки на дверях и пересмотренная оконная линия.

Kia Telluride использует ту же платформу, что и Hyundai Palisade. И это останется неизменным в его новом поколении.

У своего родственника кроссовер должен перенять 3,5-литровый атмосферный бензиновый мотор V6 на 280 л.с. и, вероятно, гибридную силовую установку на базе 2,5-литровой «четверки» (мощностью 334 лошадиные силы).

В паре с новыми двигателями продолжит трудиться автоматическая коробка передач, а в самых «топовых» версиях еще и система полного привода HTRAC.