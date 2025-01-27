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В Японии продают внедорожник Vlada 4×4: это наша «Нива» 

Текст: Ростислав Архипов
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Японский авторынок известен тем, что является донором для российской «вторички». Машины ценятся среди отечественных покупателей и многие покупают их на аукционах, а затем переправляют в РФ. Но иногда на торги в Японии выставляют отнюдь не машины местного производства. 

В ходе мониторинга японских аукционных листов «Daily-Motor» обнаружил объявление о продаже российского внедорожника Lada Niva. Дело в том, что в Японии такие автомобили встречаются крайне редко. 

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Vlada 4×4 на аукционной площадке в Японии (AutoRiesen)

До 2022 года их ввозили в «Страну восходящего солнца» с производственной базы «Сумотори» во Владивостоке под именем Vlada 4×4.

Несмотря на то, что машина является экспортным продуктом, рулевое колесо Vlada 4×4 установлено с левой стороны, а не с правой, как положено в Японии. 

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Салон Vlada 4×4 (AutoRiesen)

Автомобиль 2022 года выпуска находится в отличном состоянии. Судя по пробегу, с момента ввоза внедорожника в Японию на нем никто не ездил. За 3 года машина успела накатать по местным дорогам всего 6 тысяч километров. 

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Салон Vlada 4×4 (AutoRiesen)

Автомобиль оснащен стандартным для него 1,7-литровым бензиновым атмосферным двигателем, развивающим 83 лошадиные силы.

Кроме того, внедорожник может похвастаться наличием электрических стеклоподъемников, обогревов сидений и покрышек Pirelli, обутых на литые колесные диски. 

Согласно аукционному листу, за российский внедорожник его японский владелец собирается выручить 2 миллиона 930 местных йен или 1,8 миллиона рублей по действующему валютному курсу.

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