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Новая Toyota Celica будет красивой и мощной: премьера в 2027 году 

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
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Спекулятивный рендер Toyota Celica нового поколения (BestCarWeb)

Слухи о возрождении легендарного купе Celica тлеют уже давно, но до недавнего времени официальные лица их никак не комментировали. Но все изменилось в декабре прошлого года, когда вице-президент Toyota Хироши Накаджима подтвердил планы по запуску этой спортивной модели.

На днях японский портал «BestCarWeb» поделился о ней свежими инсайдерскими подробностями, которые ранее не публиковались в прессе.

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Спекулятивный рендер Toyota Celica нового поколения (BestCarWeb)

По информации журналистов, новая Celica будет представлять собой полноприводный автомобиль, оснащенный недавно разработанным 4-цилиндровым 2-литровым турбомотором (его премьера состоялась в мае 2024 года).

Максимальная мощность этого двигателя составит свыше 400 лошадиных сил, а привод машины будет полным начиная с базовой версии.

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Новый 2-литровый турбированный двигатель Toyota, который может получить Celica (BestCarWeb)

Известно, что это будет исключительно бензиновый «наддувный» мотор без какой-либо электрификации, а его вес составит всего 56 кг. Ассистировать ему предстоит 6-ступенчатой МКПП или 8-диапазонному «автомату».

Машину собираются сделать произведением инженерного искусства, придав ей как уникальный внешний вид, так и продвинутое техническое оснащение. 

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Спекулятивный рендер Toyota Celica нового поколения (BestCarWeb)

Производство автомобиля планируют наладить в 2027 году. 

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ИСТОЧНИК:BestCarWeb

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