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В Испании пожаловались, что так и не увидели долгожданную новую Lada Niva

Текст: Алиса Шашкова
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Концепт-кар Lada Niva 4×4 Vision

Внедорожник Lada Niva является одним из самых узнаваемых автомобилей в мире. Любят его и в Европе, где то и дело местные СМИ делают его главным героем своих статей. 

Накануне «Нива» вновь оказалась в заголовках «старосветской» прессы. Испанский офис портала «Motor1» опубликовал о российском внедорожнике заметку, озаглавленную: «Lada Niva 2025: откройте для себя будущее самого легендарного внедорожника».

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Автор материала рассказывает своим читателям не о классической Lada Niva, которая хорошо известна в Испании, а о новом поколении этой машины:

«Новое поколение должны были разработать совместно с Renault Group, но в 2022-м году проект был разрушен, а французы продали свою долю в российской компании».

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Салон концепта нового поколения Lada Niva

В продолжении статьи испанский журналист выразил сожаление о том, что проект был свернут, ведь автомобиль обещал оказаться продвинутым и современным внедорожником на платформе популярного в Европе Dacia Duster:

«Очень жаль, ведь новая «Нива» должна была остаться доступной машиной, но с полным приводом, и идеально подходящей для интенсивного использования в сельской местности. 

О двигателе ничего не сообщалось, но, скорее всего, Niva 2025 могла получить моторы нового Duster (ECO-G на 100 л.с. или мягкий гибрид TCe на 130 л.с.)».

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Концепт-кар Lada Niva 4×4 Vision

Завершается заметка в популярном автомобильном испанском издании информацией о перспективах этого проекта, точнее их отсутствием:

«Какова ситуация с новой «Нивой» сейчас? Новостей о ней нет. А это значит, что «АвтоВАЗу» не хватает экономических возможностей для развития проекта. Если ситуация кардинально не изменится, то в течение следующих лет российский внедорожник останется таким же, каким он был с 70-х годов.

Вернуться в Испанию у него не получится, ведь его 1,7-литровый бензиновый атмосферный мотор на 83 лошадиные силы даже отдаленно не соответствует последним нормам выбросов ЕС».

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Фото:Lada

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