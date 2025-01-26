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Популярный вседорожный универсал Subaru сделают похожим на Toyota LC Prado и Kia Telluride

Текст: Алексей Шмидт
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Универсал повышенной проходимости Subaru Outback впервые увидел свет еще в середине 90-х, но тогда машина звалась Legacy Outback. Со второй по счету генерации автомобиль отпочковался от «Легаси» и стал самостоятельной моделью. Нынешнее, шестое по счету поколение этого вседорожного универсала продается с 2019 года, а значит для этой модели уже назревает серьезная модернизация.

Австралийский портал «Drive» усилиями своего дизайнера «Theottle» раскрыл дизайн новой генерации Subaru Outback, в котором машину могут ожидать серьезнейшие внешние изменения.

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Спекулятивный рендер Subaru Outback нового поколения (Drive/Theottle)

Авторы рендеров утверждают, что в новом поколении «Аутбэк» получит стиль, который местами будет напоминать Toyota Land Cruiser Prado, а также семиместный корейский кроссовер Kia Telluride. 

Предполагается, что машине достанется новая оптика, реализованная в два уровня, иное оформление решетки радиатора и бамперной группы, а также переделанный капот, измененные боковины, новые задние фонари и дверь багажника.

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Спекулятивный рендер Subaru Outback нового поколения (Drive/Theottle)

В седьмой генерации Outback должен сохранить габариты, но стать заметно выше благодаря увеличенному кузову. 

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Шпионское фото прототипа Subaru Outback нового поколения (соцсети)

Серьезных технических перемен в машине ждать не стоит. Кросс-универсал сохранит текущую платформу, а вместе с ней, скорее всего, и нынешнюю гамму двигателей, которая будет незначительно модернизирована.

Сегодня она состоит из 2,5-литрового 4-цилиндрового «атмосферника» и его турбированной версии. 

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Шпионское фото прототипа Subaru Outback нового поколения (соцсети)

Кроме того, ходят слухи, что к этой гамме может присоединиться гибридная силовая установка, использующая технологии Toyota.

Она уже используется в модели Crosstrek и сочетает в себе 2,5-литровый оппозитный мотор Subaru и два электрических двигателя «Тойоты». 

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Фото:Drive/Theottle

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