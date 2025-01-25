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Микроавтобус Toyota Hiace научили быть ретро-двойником знаменитого Volkswagen T3

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
AMJ Vanace Toyota HiAce 3

Микроавтобус Toyota Hiace на протяжении нескольких десятилетий считается надежной рабочей лошадкой в своем сегменте, но одновременно с этим он ценится еще и тюнерами. Для машины то и дело предлагают различные обвесы и кастомные аксессуары, которые способны заметно изменить дизайн автомобиля. 

Недавно один из таких пакетов разработала компания AMJ (Auto Motive Japan). Вместе с ним Hiace предыдущего поколения H200 с бескапотной компоновкой способен трансформироваться в ретро-двойника легендарного Volkswagen T3.

AMJ Vanace Toyota HiAce 1
Toyota Vanace

Проект переделки машины получил название Vanace (путем смешения слов «Van» и «Ace»). Микроавтобусу досталась собственная передняя часть кузова, пережившая комплексный редизайн и ставшая практически один в один похожей на VW T3 (за исключением шильдиков VW).

Преображение автомобиля произошло благодаря установке на него новой, более ярко выраженной надстройки бампера, галогенных фар в стиле ретро, желтых указателей поворота, плоского капота и слегка переделанных передних крыльев. 

AMJ Vanace Toyota HiAce 2
Toyota Vanace

AMJ предлагает для покупателей сразу три варианта комплекта переделки Toyota Hiace. Первый (Type 1) идет с двойными круглыми фарами, аналогичными VW T3 в исполнениях для Европы и Японии.

Vanace Type 2 оснащается четырьмя фарами и черными клавишными панелями, вдохновленными южноафриканскими T3, а Type 3 может удивить двойной квадратной оптикой, которая ставилась на североамериканскую спецификацию этой знаменитой модели Volkswagen.

AMJ Vanace Toyota HiAce Interior 1
Интерьер Toyota Vanace

Пакет доработок не затрагивает корму микроавтобуса, но включает небольшую модернизацию салона машины. Внутри для таких автомобилей предусмотрены специальные чехлы в стиле ретро с решетчатым узором и винтажное трехспицевое рулевое колесо с деревянным ободом.

AMJ Vanace Toyota HiAce Interior 2
Интерьер Toyota Vanace

Сколько все это стоит? Согласно информации, опубликованной на сайте AMJ, цена Vanace T3 варьируется от 3 миллионов 750 тысяч до 4 миллионов 650 тысяч йен (2 миллиона 400 – 3 миллиона рублей). 

Итоговый прайс зависит от выбранного донора Toyota Hiace и уровня кастомизации машины. 

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Фото:AMJ

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