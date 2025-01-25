Микроавтобус Toyota Hiace научили быть ретро-двойником знаменитого Volkswagen T3

Микроавтобус Toyota Hiace на протяжении нескольких десятилетий считается надежной рабочей лошадкой в своем сегменте, но одновременно с этим он ценится еще и тюнерами. Для машины то и дело предлагают различные обвесы и кастомные аксессуары, которые способны заметно изменить дизайн автомобиля.

Недавно один из таких пакетов разработала компания AMJ (Auto Motive Japan). Вместе с ним Hiace предыдущего поколения H200 с бескапотной компоновкой способен трансформироваться в ретро-двойника легендарного Volkswagen T3.

Toyota Vanace

Проект переделки машины получил название Vanace (путем смешения слов «Van» и «Ace»). Микроавтобусу досталась собственная передняя часть кузова, пережившая комплексный редизайн и ставшая практически один в один похожей на VW T3 (за исключением шильдиков VW).

Преображение автомобиля произошло благодаря установке на него новой, более ярко выраженной надстройки бампера, галогенных фар в стиле ретро, желтых указателей поворота, плоского капота и слегка переделанных передних крыльев.

Toyota Vanace

AMJ предлагает для покупателей сразу три варианта комплекта переделки Toyota Hiace. Первый (Type 1) идет с двойными круглыми фарами, аналогичными VW T3 в исполнениях для Европы и Японии.

Vanace Type 2 оснащается четырьмя фарами и черными клавишными панелями, вдохновленными южноафриканскими T3, а Type 3 может удивить двойной квадратной оптикой, которая ставилась на североамериканскую спецификацию этой знаменитой модели Volkswagen.

Интерьер Toyota Vanace

Пакет доработок не затрагивает корму микроавтобуса, но включает небольшую модернизацию салона машины. Внутри для таких автомобилей предусмотрены специальные чехлы в стиле ретро с решетчатым узором и винтажное трехспицевое рулевое колесо с деревянным ободом.

Интерьер Toyota Vanace

Сколько все это стоит? Согласно информации, опубликованной на сайте AMJ, цена Vanace T3 варьируется от 3 миллионов 750 тысяч до 4 миллионов 650 тысяч йен (2 миллиона 400 – 3 миллиона рублей).

Итоговый прайс зависит от выбранного донора Toyota Hiace и уровня кастомизации машины.