Худшие модельные годы BMW X5: владельцы разочаровывались своими кроссоверами

Кроссовер BMW X5 появился в 1999 году и сразу же стал одним из самых желанных автомобилей баварского автопроизводителя.

Роскошный среднеразмерный SUV, объединяющий в себе спортивную динамику и практичность оказался настоящим бестселлером и до сих пор остается в строю, обеспечивая львиную долю продаж для немецкой компании.

Но далеко не все BMW X5 одинаково успешны. Причем это касается как относительно старых модельных лет, так и более поздних.

2008 год

BMW X5 E70

Частичка второго поколения кроссовера (E70), которая понравилась покупателям своими отличными ездовыми качествами и впечатляющей управляемостью. Но одновременно с этим этот модельный год оказался для владельцев многих X5 разочарованием из-за обилия механических и электрических проблем.

Обладатели таких машин жаловались на попадание воды в салон, вызванное засорением водостоков люка, а также неисправными уплотнителями дверей.

В автомобилях сбоил насос охлаждающей жидкости, приводящий к перегреву двигателя, а электрика жила своей жизнью (выходила из строя система iDrive, перегорало освещение и ломались датчики).

2012 год

За четыре года с момента обнаружения первых проблем часть из них была устранена, но далеко не на 100 процентов. А еще появились новые.

На профильных форумах часто писали о хронических утечках масла из прокладки клапанной крышки двигателя, а также охлаждающей жидкости из расширительного бачка. Отсутствие своевременного решения этой проблемы приводило к поломкам с дорогостоящим устранением.

Вместе с тем, в кроссоверах продолжали сбоить помпы и быстро изнашивались детали подвески, заставляя владельцев тратить баснословные суммы на ремонт своих автомобилей.

2014 год

BMW X5 F15

Переход в третье поколение (F15) ознаменовался для BMW X5 новым дизайном и улучшенными технологиями, но проблемы, к сожалению, никуда не делись.

Владельцы часто сообщали об ошибках трансмиссии, которые приводили к аварийному режиму работы коробки передач. Следом некоторые «Икс пятые» были отозваны из-за подушек безопасности, а затем начали сыпаться жалобы на их «глючную» электронику (проблемы с навигацией, парктрониками и так далее).

2020 год

BMW X5 G05

Даже более поздние X5 своим примером доказали, что этот популярный кроссовер неспроста сталкивался с критикой за многие годы. Четвертое поколение (G05) оказалось супер-передовым автомобилем, но не лишенным проблем с надежностью.

Самые заметные претензии к машине касались ее двигателя, который в некоторых случаях мог неожиданно глохнуть, неисправностей электрооборудования (мультимедийной системы и цифровой комбинации приборов, а также навигации, акустической системы и климат-контроля).

Кроме того, в таких X5 вновь сбоила трансмиссия. По словам многих владельцев, она грубо переключалась и делала это с задержкой (особенно в машинах с большим пробегом).

2021 год

Не обошли стороной проблемы с надежностью и следующий после 2020-го модельный год. В 2024-м году BMW была вынуждена отозвать такие машины из-за дефекта тормозной системы, в которой мог отказать усилитель тормозов.

Но на этом неудачи кроссовера не закончились. В автомобиле часто встречались неисправности программного обеспечения (ошибки «мультимедии»).

Более того, неожиданно для этой модели обнаружились проблемы с качеством сборки (небольшие дребезжания и даже скрипы в салоне).