Arctic Trucks превратила Toyota Land Cruiser Prado в хардкорный вездеход

Компания Arctic Trucks специализируется на выпуске хардкорных внедорожников. В портфолио этой фирмы значатся переделки большинства популярных автомобилей внедорожного сегмента. Но на этот раз в поле зрения тюнеров попал новый Land Cruiser Prado/250.

И без того неплохо чувствующий себя на офф-роуде внедорожник превратили в хардкорный вездеход, которому будет по силам справиться практически с любыми препятствиями на своем пути.

Toyota Land Cruiser Prado AT35

Отправной точкой в проекте модернизации «Прадо» стала установка на него широкофюзеляжного обвеса, состоящего из десяти частей, которые включают в себя новые бамперы и расширители крыльев. Детали соединены алюминиевыми боковыми ступенями, брызговиками и скрытой сцепкой.

Следующим шагом Arctric Trucks стал лифт подвески внедорожника и установка на его 17-дюймовые кованые легкосплавные колесные диски массивных 37-дюймовых грязевых покрышек BFGoodrich.

Toyota Land Cruiser Prado AT35

За счет регулируемых амортизаторов, новых пружин, а также койловеров и демпферов тюнерам удалось увеличить клиренс машины на 40 мм. Но чтобы уместить крупные колеса, Arctric Trucks пришлось вносить коррективы в раму, кузов и трансмиссию 250-го.

Toyota Land Cruiser Prado AT35

Внутри машине досталась уникальная отделка и специальный селектор трансмиссии, а также фирменные накладки на пороги и коврики.

Никакой информации о том, в какую сумму обойдется трансформация обычного Land Cruiser Prado (250) в аналогичный хардкорный внедорожник, нет. Пакет доработок появится в продаже только во втором квартале.