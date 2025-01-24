Блогеры нашли свалку роскошных Mercedes: все машины в ужасном состоянии

Компания Mercedes выпускает одни из лучших автомобилей класса люкс, а также спортивных машин на протяжении более столетия. Винтажные модели штутгартского концерна часто становятся экспонатами выставок, а когда попадают на аукционы, продаются за баснословные суммы.
Но это совсем не значит, что некоторые роскошные экземпляры Mercedes-Benz не могут ржаветь на свалках.
Недавно блогер с YouTube-канала «Exploring With Boss» обнаружил одну площадку, на которой на протяжении многих лет хранились брошенные классические автомобили Mercedes.
По словам автора кадров, в 2024 году эта стоянка была продана и часть машин вывезли на утилизацию, однако на ней до сих пор остается десятки «Мерседесов», тщетно ожидающих второго шанса вернуться на дороги.
Разумеется, на парковке нет моделей, которые сегодня стоят миллионы долларов (вроде W198 – 300SL), а также других спортивных машин из 50-х. Но для тех, кто является поклонником старых E- и S-Class, это вряд ли будет важно.
В объектив блогера попало не менее четырех W114/W115 – духовных предвестников современных «ешек». Такие машины выпускали в период с 1968 по 1976 год, а сами они считаются культовыми.
Кроме них в кадре оказался W116-й, появившийся в 1972 году. Он стал первой моделью компании, которую официально назвали S-классом.
Для поклонников двухдверных моделей там найдется несколько преемников W113 – R107, а для тех, кому по нраву более современные модели, можно выбрать из пяти E-Class W124 (в кузове седан, купе и универсал), и его старшего брата W126, представленного в версии 4-дверного седана и 2-дверного купе.
Все машины пребывают в ужасном состоянии. Их кузова лишились многих деталей и заржавели, а также покрылись грязью и мхом.
Судьба всех этих машин уже предрешена. Их, как и ранних соседей по этой площадке, новый владелец стоянки отправит на утилизацию.