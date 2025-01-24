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Блогеры нашли свалку роскошных Mercedes: все машины в ужасном состоянии

Текст: Ростислав Архипов
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Компания Mercedes выпускает одни из лучших автомобилей класса люкс, а также спортивных машин на протяжении более столетия. Винтажные модели штутгартского концерна часто становятся экспонатами выставок, а когда попадают на аукционы, продаются за баснословные суммы.

Но это совсем не значит, что некоторые роскошные экземпляры Mercedes-Benz не могут ржаветь на свалках.

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Кадры со свалки автомобилей Mercedes-Benz (Exploring With Boss)

Недавно блогер с YouTube-канала «Exploring With Boss» обнаружил одну площадку, на которой на протяжении многих лет хранились брошенные классические автомобили Mercedes.

По словам автора кадров, в 2024 году эта стоянка была продана и часть машин вывезли на утилизацию, однако на ней до сих пор остается десятки «Мерседесов», тщетно ожидающих второго шанса вернуться на дороги.

брошенные мерседесы
Кадры со свалки автомобилей Mercedes-Benz (Exploring With Boss)

Разумеется, на парковке нет моделей, которые сегодня стоят миллионы долларов (вроде W198 – 300SL), а также других спортивных машин из 50-х. Но для тех, кто является поклонником старых E- и S-Class, это вряд ли будет важно. 

В объектив блогера попало не менее четырех W114/W115 – духовных предвестников современных «ешек». Такие машины выпускали в период с 1968 по 1976 год, а сами они считаются культовыми.

Кроме них в кадре оказался W116-й, появившийся в 1972 году. Он стал первой моделью компании, которую официально назвали S-классом. 

брошенные мерседесы 2
Кадры со свалки автомобилей Mercedes-Benz (Exploring With Boss)

Для поклонников двухдверных моделей там найдется несколько преемников W113 – R107, а для тех, кому по нраву более современные модели, можно выбрать из пяти E-Class W124 (в кузове седан, купе и универсал), и его старшего брата W126, представленного в версии 4-дверного седана и 2-дверного купе.

Все машины пребывают в ужасном состоянии. Их кузова лишились многих деталей и заржавели, а также покрылись грязью и мхом.

Судьба всех этих машин уже предрешена. Их, как и ранних соседей по этой площадке, новый владелец стоянки отправит на утилизацию. 

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