Hyundai тестирует на морозе свой новый инновационный кроссовер 

Дебютировавший в 2018 году инновационный «паркетник» Hyundai Nexo, работающий на водородных топливных элементах, не снискал должной популярности, так и оставшись нишевым продуктом. Но это не стало причиной отказа от этой модели.

Более того, судя по свежим шпионским снимкам сайта «AutoWeek», корейцы работают над вторым поколением этого кроссовера, который накануне засняли во время испытаний в Германии при снежной погоде и в минусовых температурах.

Прототип Hyundai Nexo 2 поколения (AutoWeek)

Понять как будет выглядеть новая генерация Nexo сейчас сложно из-за обильной маскировки, которой укутан практически весь кузов прототипа.

Тем не менее, уже сейчас понятно, что автомобиль ждут радикальные изменения в дизайне, которые сделают его гораздо более брутальным, чем он был раньше.

Прототип Hyundai Nexo 2 поколения (AutoWeek)

Ожидается, что внешне второй Nexo будет сильно походить на концепт-кар Intium образца 2024 года, а от плавных линий не останется и следа.

Концепт-кар Hyundai Intium

Машине достанется схожее оформление передней части кузова с пиксельными светодиодными фарами, высоким капотом и прямоугольными линиями бампера.

Прототип Hyundai Nexo 2 поколения (AutoWeek)

Ждут ли водородный кроссовер какие-либо технические изменения неизвестно, но скорее всего в Корее постараются сделать автомобиль еще более дальнобойным и мощным.

По слухам, прирост производительности в случае со вторым поколением Nexo составит до 40 л.с., а максимальный запас хода превысит отметку в 650 км.

Презентация новинки «Хендэ» запланирована на весну этого года.