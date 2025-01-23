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Рамный вездеход Suzuki наделили устрашающим лицом и улучшенными внедорожными качествами

Текст: Ростислав Архипов
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Японские тюнеры Lustre, известные своими переделками местных автомобилей, представили очередной проект. В его основу лег рамный внедорожник Suzuki Jimny, которому в значительной степени поменяли дизайн и улучшили внедорожные характеристики.

Проект назвали CODE15. Машины, получившие этот пакет доработок, отличаются от обычных «Джимни» особым «злым» оформлением передней части кузова, названным «Face Grill Solder». 

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Благодаря специальной накладки на решетку радиатора и фары из стеклопластика машина принимает устрашающий внешний облик, который сильно контрастирует на фоне миловидного «лица» обычного Jimny. 

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Другие доработки машины включили в себя замену ее пластиковых бамперов на стальные трубчатые (сзади такой тюнинг требует установки других фонарей), а также установку широких ступенек для удобной посадки в салон.  

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Отмечается, что отсутствие классических пластиковых бамперов заметно улучшает внедорожные характеристики Jimny благодаря увеличенным углам въезда и съезда. 

Весь пакет доработок можно купить по отдельности. К примеру, стоимость деталей для создания «злого» лица для «Джимни» составляет 88 тысяч иен (56 тысяч рублей). А безбамперный фартук спереди и сзади обойдется покупателю в 27 тысяч иен и 83 тысячи 600 иен соответственно (17 тысяч и 53 тысячи рублей). 

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В продажу в Японии детали для переделки Jimny поступят в ближайшие недели. 

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Фото:Lustre

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