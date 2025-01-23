Рамный вездеход Suzuki наделили устрашающим лицом и улучшенными внедорожными качествами

Японские тюнеры Lustre, известные своими переделками местных автомобилей, представили очередной проект. В его основу лег рамный внедорожник Suzuki Jimny, которому в значительной степени поменяли дизайн и улучшили внедорожные характеристики.

Проект назвали CODE15. Машины, получившие этот пакет доработок, отличаются от обычных «Джимни» особым «злым» оформлением передней части кузова, названным «Face Grill Solder».

Благодаря специальной накладки на решетку радиатора и фары из стеклопластика машина принимает устрашающий внешний облик, который сильно контрастирует на фоне миловидного «лица» обычного Jimny.

Другие доработки машины включили в себя замену ее пластиковых бамперов на стальные трубчатые (сзади такой тюнинг требует установки других фонарей), а также установку широких ступенек для удобной посадки в салон.

Отмечается, что отсутствие классических пластиковых бамперов заметно улучшает внедорожные характеристики Jimny благодаря увеличенным углам въезда и съезда.

Весь пакет доработок можно купить по отдельности. К примеру, стоимость деталей для создания «злого» лица для «Джимни» составляет 88 тысяч иен (56 тысяч рублей). А безбамперный фартук спереди и сзади обойдется покупателю в 27 тысяч иен и 83 тысячи 600 иен соответственно (17 тысяч и 53 тысячи рублей).

В продажу в Японии детали для переделки Jimny поступят в ближайшие недели.