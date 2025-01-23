ДомойАвтоновости сегодняКроссовер Hyundai дешевле Creta меняет поколение. Фото

Кроссовер Hyundai дешевле Creta меняет поколение. Фото

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
Hyundai Venue ADAS

Появление компактного кроссовера Hyundai Venue датировано 2019-м годом. Сначала машину продавали только в Индии, но затем она выбралась за пределы этой страны и даже «доехала» до США. Обновление ждало «Веню» в 2022-м году, а теперь машина подобралась максимально близко к своей второй генерации.

На днях прототип переделанного Venue был снова замечен на общественных дорогах Индии. Машину, плотно «упакованную» в черную маскировку, обкатывали в нескольких режимах езды.

next gen hyundai venue spied in india 2 1
Шпионский снимок Hyundai Venue 2 поколения (91Wheels)

В объективы папарацци Venue попал при ракурсе в три четверти сзади. С этого угла можно рассмотреть не только корму автомобиля, но и его боковины.

Ожидается, что общий силуэт «паркетника» останется прежним, но оконная линия будет немного пересмотрена. Кроме того, новинку с большой долей вероятности ждет появление других задних фонарей, бампера и колесных дисков.

хендай веню новый и старый
Сверху – новый Venue, снизу – старый

Venue уже попадался фотошпионам, которым удалось запечатлеть его спереди. Судя по тем снимкам, сделанным уже в Южной Корее, кроссоверу предстоит примерить другое оформление «передка» с переработанной радиаторной решеткой параметрического дизайна, новыми светодиодными ДХО и вертикально расположенными светодиодными фарами.

2025 hyundai venue new gen spied first time 2 1
Шпионское фото Hyundai Venue нового поколения (Healer TV)

Несмотря на переход в новое поколение комбинации двигателей младшего брата Creta, вероятно, останутся прежними. Сегодня это бензиновые моторы рабочим объемом от 1 до 1,2-литра, а также полуторалитровый турбодизель. 

Все они трудятся в паре с 5- и 6-ступенчатыми МКПП, 6-диапазонной «умной механикой» iMT без педали сцепления и 7-скоростным «роботом». Привод этого кроссовера может быть только передним.

Наш ТГ-канал и Google News

Читайте также:

Последние новости:

Рамный вездеход Suzuki наделили устрашающим лицом и улучшенными...

Недорогой космовэн Hyundai, сделанный из «Креты», готов к...

Новый кросс-купе Renault на замену Arkana: как он...

В Нидерландах продают Lada 1200 с российским триколором...

Toyota RAV4 в новом поколении переделают внешне почти...

В Японии восторгаются кроссовером Suzuki Grand Vitara и...

Nissan может отправить в урну проект нового компактного...

Сколько прослужит Honda CR-V до первого капремонта: раскрыты...

Умельцы создали копию культового «Эктомобиля» из «Охотников за...

Самый популярный автомобиль на планете вернулся в Россию...

В Китае построили роскошный внедорожник, который плавает как...

Во Франции определили главные автоновинки 2025 года

Renault хочет выпустить новый элегантный электрический кроссовер в...

На продажу выставили Mazda6 в стиле популярного мультфильма...

Как новый футуристичный минивэн Kia будет выглядеть в...

Toyota Land Cruiser 40 против булки хлеба: чья...

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+