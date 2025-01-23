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В Нидерландах продают Lada 1200 с российским триколором на багажнике

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
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Классические автомобили Lada распространены в странах бывшего СССР, но в Европе их практически не осталось. А те, что сегодня продаются на вторичном рынке, представляют собой по большей части ржавые и старые Riva и Niva. 

Тем не менее, накануне в продаже в Старом Свете появился экземпляр «Лады», который советуют к покупке даже журналисты авторитетного голландского издания «AutoWeek», написавшие об этой машине целую статью.

Она начинается со следующих строк:

«Ищите веселую и оригинальную классику? Пожалуй, эта Lada 1200 – хороший вариант. Она выглядит намного более классически, чем другие «Лады», и заставит поверить, что вы водите итальянца» (намек на легший в основу классических Lada – Fiat 124).

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Как видно на опубликованных фотографиях, автомобиль, выставленный на продажу в Нидерландах, находится в отличном внешнем состоянии. Его кузов блестит, а кожаный салон несмотря на возраст выглядит как новый. 

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Одной из главных фишек машины является наклейка с российским триколором, расположенная рядом с номером на багажнике.

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Автомобиль не молод. Он появился на свет в 1986 году и большую часть своей жизни провел в Венгрии.

В Нидерланды советский седан приехал в 2013 году и с тех пор имеет одного преданного владельца, который спустя 12 лет впервые решил с ним расстаться. 

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Еще интереснее то, сколько этот европейский фанат советского автопрома хочет выручить за свою 4-дверку. 

Несмотря на возраст и пробег в 82 тысячи 340 километров советская «копейка» оценена им в 4 тысяч 950 евро или 510 тысяч рублей при пересчете на российскую валюту. 

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ИСТОЧНИК:AutoWeek

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