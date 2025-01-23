Nissan может отправить в урну проект нового компактного электрического кроссовера

Nissan считался одним из главных сторонников электромобилей с премьерой его электрокара Leaf в 2009 году. Но несмотря на огромный задел, который сформировал для себя этот автопроизводитель, с тех пор в линейке электричек у него появился лишь один автомобиль такого сегмента – кроссовер Ariya.

Предполагалось, что вскоре японская компания выпустит некий субкомпактный «батарейный» SUV, который будет выпускать в США на площадке в Кантоне.

Машина носила кодовое обозначение PZ1L и должна была оказаться крупнее Leaf, но компактнее X-Trail/Rogue. Однако не исключено, что в скоре о такой машине можно будет забыть.

Концепт Nissan IMx

По информации «Automotive News», руководство Nissan приняло решение отказаться от этого «паркетника», но неокончательно.

В качестве одного из вариантов продолжения работ над ним топ-менеджмент японского автопроизводителя видит организацию выпуска машины не в Штатах, где сменилось руководство страны и курс на электрификацию, а в Великобритании (на площадке в Сандерленде).

Впрочем, пока ничего официально не подтверждено. В самом Nissan продолжают хранить о перспективах проекта PZ1L молчание.