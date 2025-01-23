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Nissan может отправить в урну проект нового компактного электрического кроссовера

Текст: Михаил Романченко
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Копия Tokyo 2017 Nissan IMx Concept Photo 01 source 800x450 1

Nissan считался одним из главных сторонников электромобилей с премьерой его электрокара Leaf в 2009 году. Но несмотря на огромный задел, который сформировал для себя этот автопроизводитель, с тех пор в линейке электричек у него появился лишь один автомобиль такого сегмента – кроссовер Ariya.

Предполагалось, что вскоре японская компания выпустит некий субкомпактный «батарейный» SUV, который будет выпускать в США на площадке в Кантоне. 

Машина носила кодовое обозначение PZ1L и должна была оказаться крупнее Leaf, но компактнее X-Trail/Rogue. Однако не исключено, что в скоре о такой машине можно будет забыть.

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Концепт Nissan IMx

По информации «Automotive News», руководство Nissan приняло решение отказаться от этого «паркетника», но неокончательно. 

В качестве одного из вариантов продолжения работ над ним топ-менеджмент японского автопроизводителя видит организацию выпуска машины не в Штатах, где сменилось руководство страны и курс на электрификацию, а в Великобритании (на площадке в Сандерленде).

Впрочем, пока ничего официально не подтверждено. В самом Nissan продолжают хранить о перспективах проекта PZ1L молчание.

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Фото:Nissan

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