Умельцы создали копию культового «Эктомобиля» из «Охотников за привидениями», чтобы сдавать его в аренду

Если попросить фанатов кино составить список самых известных автомобилей в этой индустрии, то одну из наиболее высоких строчек с большой долей вероятности займет культовый «Эктомобиль» из фильма «Охотники за привидениями».

Универсал Cadillac, оборудованный всем, что необходимо для поимки злых духов, стал чуть ли не самым знаковым авто в истории кинематографа.

По всему миру фанаты пытаются воссоздать эту машину вживую, но редко это превращается в бизнес. Однако одна компания из Великобритании решила, что может воспользоваться известностью автомобиля, чтобы сдавать его в аренду.

Реплика Эктомобиля из Охотников за привидениями (WildCarHire)

Автором этого творения оказалась фирма «WildCarHire» из Лидса, заказавшая невероятно редкий Cadillac Ambulance 1959 года выпуска, а затем модернизировала машину в то, что называется в «Охотниках за привидениями» ничем иным как «Эктомобилем».

По словам руководителей компании, они искали оригинальный Ambulance на протяжении 10 лет. И как только подвернулась такая возможность они тут же сделали это, попутно вложив в переделку машины порядка 95 тысяч долларов (950 тысяч рублей).

Реплика Эктомобиля из Охотников за привидениями (WildCarHire)

Изначально автомобиль был оснащен дизельным мотором V8, но в итоге было решено заменить его на 5,7-литровый бензиновый двигатель Corvette, сопряженный с 4-скоростной автоматической коробкой передач.

Кроме того, машина получила полностью светодиодное освещение, внешнюю звуковую систему с различными эффектами и задний проектор.

Сейчас универсал активно используется для аренды на свадьбах, днях рождениях и других массовых мероприятиях, принося своему владельцу неплохой заработок.