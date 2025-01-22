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Умельцы создали копию культового «Эктомобиля» из «Охотников за привидениями», чтобы сдавать его в аренду

Текст: Ростислав Архипов
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Если попросить фанатов кино составить список самых известных автомобилей в этой индустрии, то одну из наиболее высоких строчек с большой долей вероятности займет культовый «Эктомобиль» из фильма «Охотники за привидениями». 

Универсал Cadillac, оборудованный всем, что необходимо для поимки злых духов, стал чуть ли не самым знаковым авто в истории кинематографа. 

По всему миру фанаты пытаются воссоздать эту машину вживую, но редко это превращается в бизнес. Однако одна компания из Великобритании решила, что может воспользоваться известностью автомобиля, чтобы сдавать его в аренду. 

Ecto 1
Реплика Эктомобиля из Охотников за привидениями (WildCarHire)

Автором этого творения оказалась фирма «WildCarHire» из Лидса, заказавшая невероятно редкий Cadillac Ambulance 1959 года выпуска, а затем модернизировала машину в то, что называется в «Охотниках за привидениями» ничем иным как «Эктомобилем».

По словам руководителей компании, они искали оригинальный Ambulance на протяжении 10 лет. И как только подвернулась такая возможность они тут же сделали это, попутно вложив в переделку машины порядка 95 тысяч долларов (950 тысяч рублей). 

Ecto 1 Ghostbusters
Реплика Эктомобиля из Охотников за привидениями (WildCarHire)

Изначально автомобиль был оснащен дизельным мотором V8, но в итоге было решено заменить его на 5,7-литровый бензиновый двигатель Corvette, сопряженный с 4-скоростной автоматической коробкой передач.

Кроме того, машина получила полностью светодиодное освещение, внешнюю звуковую систему с различными эффектами и задний проектор. 

Сейчас универсал активно используется для аренды на свадьбах, днях рождениях и других массовых мероприятиях, принося своему владельцу неплохой заработок. 

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