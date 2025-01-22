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В Китае построили роскошный внедорожник, который плавает как лодка, но выглядит как Land Rover 

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
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Появившаяся в 2018 году в качестве суббренда компании Chery автомобильная марка Jetour представила свою очередную новинку. На этот раз ей оказался внедорожник, способный пробираться не только через неглубокие ручьи, но и форсировать поистине серьезные водные препятствия.

Машину, которую можно использовать в качестве закрытой лодки, назвали Zongheng. Презентация автомобиля свелась к публикации фотографий с низким разрешением, на которых внедорожник, похожий очертаниями на Land Rover Defender, практически по самый капот находится в воде. А рядом с ним проплывают круизные суда.

luxury SUV Jetour Zongheng China float
Jetour Zongheng

В Jetour предпочли не раскрывать подробностей о новинке, но учитывая, что машина оснащена так называемыми «лидарами», она точно будет иметь автономное управление.

Ну а в качестве вишенки на торте в случае с ней должен оказаться пуленепробиваемый и взывобезопасный кузов, анонсированный самим китайским автопроизводителем.

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Jetour Zongheng

Всего в Jetour планируют выпуск под наименованием Zongheng сразу трех моделей.

Первой окажется водоплавающий внедорожник, представленный сегодня, второй – тот же самый SUV, но с покатой линией крыши (а-ля купе-внедорожник), а третьей – пикап.

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Вся линейка Jetour Zongheng (внедорожник, купе-внедорожник и пикап)

Когда вся эта троица поступит в продажу в Китае пока не объявлено. 

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Фото:Chery

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