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Как новый футуристичный минивэн Kia будет выглядеть в жизни: первые изображения

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
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Корейский автопроизводитель Kia активно взялся за развитие своей электрической модельной линейки EV. Сегодня в ней представлены преимущественно кроссоверы, но вскоре к ним присоединятся более вместительные автомобили. 

Одним из первых среди них должен дебютировать однообъемник PV5, который собираются продавать как в версии минивэн, так и фургон. Как он будет выглядеть в жизни на днях продемонстрировал корейский канал «KKSStudio».

Художники этого блога вооружились шпионскими и тизерными изображениями PV5, нарисовав эту машину в серийном обличии.

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Неофициальный рендер Kia PV5 в серийной версии (KKSSTUDIO)

На рендерах видно, что новому корейскому вэну может достаться футуристичная внешность. Спереди машина удивит изогнутыми вертикальными линиями ДХО.

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Неофициальный рендер Kia PV5 в серийной версии – пассажирский вариант (KKSSTUDIO)

Буквенный шильдик Kia расположится не по центру, где выделят место для лючка зарядки батареи, а слева. 

По периметру кузова расположится облицовка из неокрашенного пластика, переходящая на бамперы, а колесные диски сделают похожими на те, что уже используются моделями EV-линейки бренда. 

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Неофициальный рендер Kia PV5 в серийной версии – коммерческий вариант (KKSSTUDIO)

В коммерческой фургон-версии PV5 получит вместо окон сзади по бокам металлические стенки, позволяющие загружать машину по максимуму.

Техническая сторона Kia PV5 до сих пор полностью не раскрыта. Ожидается, что машина получит 4,7-метровый кузов, внутри которого в пассажирском варианте расположится три ряда сидений. В основу минивэна и фургона должна лечь модульная архитектура E-GMP. 

Презентовать машину хотят в течение 2025 года. 

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Фото:KKSSTUDIO

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