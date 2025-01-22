Как новый футуристичный минивэн Kia будет выглядеть в жизни: первые изображения

Корейский автопроизводитель Kia активно взялся за развитие своей электрической модельной линейки EV. Сегодня в ней представлены преимущественно кроссоверы, но вскоре к ним присоединятся более вместительные автомобили.
Одним из первых среди них должен дебютировать однообъемник PV5, который собираются продавать как в версии минивэн, так и фургон. Как он будет выглядеть в жизни на днях продемонстрировал корейский канал «KKSStudio».
Художники этого блога вооружились шпионскими и тизерными изображениями PV5, нарисовав эту машину в серийном обличии.
На рендерах видно, что новому корейскому вэну может достаться футуристичная внешность. Спереди машина удивит изогнутыми вертикальными линиями ДХО.
Буквенный шильдик Kia расположится не по центру, где выделят место для лючка зарядки батареи, а слева.
По периметру кузова расположится облицовка из неокрашенного пластика, переходящая на бамперы, а колесные диски сделают похожими на те, что уже используются моделями EV-линейки бренда.
В коммерческой фургон-версии PV5 получит вместо окон сзади по бокам металлические стенки, позволяющие загружать машину по максимуму.
Техническая сторона Kia PV5 до сих пор полностью не раскрыта. Ожидается, что машина получит 4,7-метровый кузов, внутри которого в пассажирском варианте расположится три ряда сидений. В основу минивэна и фургона должна лечь модульная архитектура E-GMP.
Презентовать машину хотят в течение 2025 года.