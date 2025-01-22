Как новый футуристичный минивэн Kia будет выглядеть в жизни: первые изображения

Корейский автопроизводитель Kia активно взялся за развитие своей электрической модельной линейки EV. Сегодня в ней представлены преимущественно кроссоверы, но вскоре к ним присоединятся более вместительные автомобили.

Одним из первых среди них должен дебютировать однообъемник PV5, который собираются продавать как в версии минивэн, так и фургон. Как он будет выглядеть в жизни на днях продемонстрировал корейский канал «KKSStudio».

Художники этого блога вооружились шпионскими и тизерными изображениями PV5, нарисовав эту машину в серийном обличии.

Неофициальный рендер Kia PV5 в серийной версии (KKSSTUDIO)

На рендерах видно, что новому корейскому вэну может достаться футуристичная внешность. Спереди машина удивит изогнутыми вертикальными линиями ДХО.

Неофициальный рендер Kia PV5 в серийной версии – пассажирский вариант (KKSSTUDIO)

Буквенный шильдик Kia расположится не по центру, где выделят место для лючка зарядки батареи, а слева.

По периметру кузова расположится облицовка из неокрашенного пластика, переходящая на бамперы, а колесные диски сделают похожими на те, что уже используются моделями EV-линейки бренда.

Неофициальный рендер Kia PV5 в серийной версии – коммерческий вариант (KKSSTUDIO)

В коммерческой фургон-версии PV5 получит вместо окон сзади по бокам металлические стенки, позволяющие загружать машину по максимуму.

Техническая сторона Kia PV5 до сих пор полностью не раскрыта. Ожидается, что машина получит 4,7-метровый кузов, внутри которого в пассажирском варианте расположится три ряда сидений. В основу минивэна и фургона должна лечь модульная архитектура E-GMP.

Презентовать машину хотят в течение 2025 года.