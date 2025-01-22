Toyota Land Cruiser 40 против булки хлеба: чья аэродинамика лучше

В головах некоторых людей порой возникают животрепещущие вопросы, которые требуют ответа. И иногда эти вопросы крайне экстравагантны. К примеру, кто является более аэродинамичным: внедорожник Toyota Land Cruiser 40 или булка хлеба?
Ответить на эту загадку взялась компания Premiere Aerodynamics. На своем YouTube-канале эта фирма, специализирующаяся на аэродинамике, рассказывает обо всех тонкостях такой науки и раскрывает некоторые ее глупые аспекты.
На этот раз каналу удалось объяснить, кого можно считать более аэродинамичным – японский рамный вездеход или булку хлеба. Причем ответ может не понравиться фанатам «Ленд Крузеров».
Если упростить объяснение, буханка хлеба режет воздух гораздо лучше, чем классический «сороковой» Land Cruiser. Коэффициент лобового сопротивления хлебобулочного изделия составил 0,57Cd, что превосходит по аэродинамике 40-ю серию «Ленд Крузера» с ее цифрой в 0,67Cd.
Для сравнения, современный Toyota Land Cruiser 300 обладает коэффициентом аэродинамического сопротивления 0,36Cd.
Это не самый лучший показатель среди автомобилей в мире, но впечатляющая цифра, учитывая размеры и площадь поверхности этого большого внедорожника. Добиться этого показателя «Тойоте» удалось благодаря прогрессу в технологиях, достигнутых почти за четыре десятка лет.