Toyota Land Cruiser 40 против булки хлеба: чья аэродинамика лучше

В головах некоторых людей порой возникают животрепещущие вопросы, которые требуют ответа. И иногда эти вопросы крайне экстравагантны. К примеру, кто является более аэродинамичным: внедорожник Toyota Land Cruiser 40 или булка хлеба?

Ответить на эту загадку взялась компания Premiere Aerodynamics. На своем YouTube-канале эта фирма, специализирующаяся на аэродинамике, рассказывает обо всех тонкостях такой науки и раскрывает некоторые ее глупые аспекты.

Скриншот с канала Premiere Aerodynamics

На этот раз каналу удалось объяснить, кого можно считать более аэродинамичным – японский рамный вездеход или булку хлеба. Причем ответ может не понравиться фанатам «Ленд Крузеров».

Скриншот с канала Premiere Aerodynamics

Если упростить объяснение, буханка хлеба режет воздух гораздо лучше, чем классический «сороковой» Land Cruiser. Коэффициент лобового сопротивления хлебобулочного изделия составил 0,57Cd, что превосходит по аэродинамике 40-ю серию «Ленд Крузера» с ее цифрой в 0,67Cd.

Toyota Land Cruiser 300

Для сравнения, современный Toyota Land Cruiser 300 обладает коэффициентом аэродинамического сопротивления 0,36Cd.

Это не самый лучший показатель среди автомобилей в мире, но впечатляющая цифра, учитывая размеры и площадь поверхности этого большого внедорожника. Добиться этого показателя «Тойоте» удалось благодаря прогрессу в технологиях, достигнутых почти за четыре десятка лет.