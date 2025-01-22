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Гибрид Honda Civic стал автомобилем года в США

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
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Гибридный Honda Civic актуального поколения продолжает завоевывать сердца покупателей. Недавно эта модель добавила в копилку своих наград еще одно почетное звание – машину назвали «Автомобилем года в Северной Америке в 2025 году». 

Титул Civic e:HEV присудила организация NACTOY. Это уже четвертая победа японской модели в этой номинации. В предыдущий раз звание «Автомобиля года» Civic присуждали в 2022 году.

В 2025-м гибридный «Сивик» сумел обойти двух грозных конкурентов в лице Kia K4, занявшего в итоге второе место, а также Toyota Camry, ставшей третьей. 

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Honda Civic

Одиннадцатое поколение модели Honda Civic дебютировало в 2021 году. Одновременно с этим была анонсирована гибридная версия этой модели, которая будет положена японскому, европейскому и североамериканскому рынкам, а впоследствии распространилась и за их пределы.

Вариант e:HEV работает от 2-литрового бензинового атмосферного мотора, который связан с двумя электрическими двигателями. Совокупная отдача этой безрозеточной силовой установки равна 181 лошадиной силе, а ее пиковый крутящий момент составляет 314 Нм. 

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Интерьер Honda Civic

Электромоторы получают энергию от небольшой батареи емкостью всего 1 кВт/ч, а за счет «умной» электроники автомобиль способен переключаться с работы от ДВС к работе в гибридном варианте и даже ненадолго в полностью электрическом. 

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Гибридная система Honda Civic e:HEV

Благодаря этой сложной системе средний расход топлива машиной в городском режиме составляет всего 4,6-литра на 100 км, а на трассе он снижается и вовсе до 3,6-литра на «сотню». 

Сегодня такие машины можно купить даже в России. Гибридные седаны и хэтчбеки Civic завозят к нам из Китая. Цены на них начинаются от 3,8 миллиона рублей. 

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Фото:Honda

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