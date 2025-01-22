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Новый кроссовер Kia за 1,2 млн рублей впервые полноценно показан вживую

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
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В конце декабря прошлого года Kia представила свой новый ультра-доступный кроссовер, получивший имя Syros. Машина заявлена как глобальная модель, а значит будет продаваться на многих мировых рынках, но пока ее запускают только в Индии.

На днях к дилерам приехали первые «живые» экземпляры Syros, которые удалось полноценно рассмотреть и сфотографировать местным блогерам (GS AutoMotives).

До индийских автосалонов пока добралась только вторая после базовой комплектации версия – HTK (всего их будет шесть). Официальные продажи Kia Syros стартуют 1 февраля, а пока на этот «паркетник» открыто бронирование. 

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Фронтальная часть кузова Kia Syros (GS AutoMotives)

Автомобиль обладает аналогичной длиной, что и его родственник Kia Sonet (3995 мм), но имеет при этом увеличенную на 15 мм ширину и на 38 высоту. Расстояние между осями машины равно 2550 мм (+50 мм к Sonet).

Снаружи кроссоверу достался внешний вид, который частично перекликается с линейкой электромобилей Kia EV.

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Экстерьер Kia Syros (GS AutoMotives)

Автомобиль оснащен похожим оформлением передней части кузова, широким пластиковым обвесом по бокам, а также скрытыми в дверях ручками и крупными рейлингами на крыше (прерогатива всех версий, кроме базовой).

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Интерьер Kia Syros (GS AutoMotives)

Внутри новый корейский бюджетник использует цифровую комбинацию приборов, объединенную под одно и то же стекло с экраном «мультимедийки».

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А еще у него 2-спицевый руль, есть электрический люк в крыше и предусмотрены отдельные воздуховоды для пассажиров заднего ряда, а также USB-C-порты для зарядки гаджетов.

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Конкретно в этой комплектации для Syros доступны как турбобензиновые, так и дизельные моторы, но выбор коробки передач ограничен 6-скоростной МКПП.

На автоматическую коробку передач (7-диапазонный робот для бензинового мотора и 6-ступенчатый «автомат» для дизельного) можно будет рассчитывать лишь со следующей в иерархии версии.

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Двигатель Kia Syros (GS AutoMotives)

Ориентировочная цена на машину уже раскрыта. За нее будут просить от 12 тысяч долларов или примерно 1 миллион 200 тысяч рублей по действующему курсу. До первых покупателей предзаказанных автомобилей Syros доберется к середине февраля.

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Фото:GS AutoMotives

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