Знаменитый кроссовер Honda показался в рестайлинге и с новой внедорожной версией

Автомобили Honda сегодня в России ассоциируются для многих с такими популярными моделями как Civic, Accord и CR-V. Последняя близка к тому, чтобы вскоре пережить плановый рестайлинг.

Какие изменения во внешности он принесет этой знаменитой модели на днях раскрыл дизайнер-любитель, использующий в интернете ник «AutoYa».

Цифровой художник создал первые неофициальные изображения свежего CR-V, а также включил в них готовящуюся для этой модели «внедорожную» модификацию TrailSport.

Спекулятивные рендеры обновленного Honda CR-V и варианта TrailSport (справа) (источник: AutoYA)

Показавшийся на рендерах автомобиль незначительно отличается от дореформенного «Серванта». У него более узкие фары, переделанная решетка радиатора, а также модернизированный бампер.

Что касается внедорожной версии TrailSport, то такой автомобиль на спекулятивных изображениях выделяется на фоне простого рестайлингового CR-V накладкой на капоте, имитирующей воздухозаборник, другим бампером с серебристой «губой» и оранжевыми отверстиями под буксированные крюки.

Спекулятивный рендер обновленного Honda CR-V в версии TrailSport (AutoYA)

Кроме них машина для внедорожных вылазок примерила на себя пластиковый обвес по периметру кузова, колеса малого диаметра, обутые в «зубастые» шины, и массивные рейлинги на крыше.

К сожалению, никаких сведений о том, как изменится CR-V с обновлением технически и изменится ли вообще – пока нет.

Действующий «паркетник» пользуется хорошим спросом на главном для себя рынке – США, где с большим отрывом обходит все другие модели японского автопроизводителя.