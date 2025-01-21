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Знаменитый кроссовер Honda показался в рестайлинге и с новой внедорожной версией

Текст: Ростислав Архипов
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Автомобили Honda сегодня в России ассоциируются для многих с такими популярными моделями как Civic, Accord и CR-V. Последняя близка к тому, чтобы вскоре пережить плановый рестайлинг. 

Какие изменения во внешности он принесет этой знаменитой модели на днях раскрыл дизайнер-любитель, использующий в интернете ник «AutoYa». 

Цифровой художник создал первые неофициальные изображения свежего CR-V, а также включил в них готовящуюся для этой модели «внедорожную» модификацию TrailSport.

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Спекулятивные рендеры обновленного Honda CR-V и варианта TrailSport (справа) (источник: AutoYA)

Показавшийся на рендерах автомобиль незначительно отличается от дореформенного «Серванта». У него более узкие фары, переделанная решетка радиатора, а также модернизированный бампер. 

Что касается внедорожной версии TrailSport, то такой автомобиль на спекулятивных изображениях выделяется на фоне простого рестайлингового CR-V накладкой на капоте, имитирующей воздухозаборник, другим бампером с серебристой «губой» и оранжевыми отверстиями под буксированные крюки.

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Спекулятивный рендер обновленного Honda CR-V в версии TrailSport (AutoYA)

Кроме них машина для внедорожных вылазок примерила на себя пластиковый обвес по периметру кузова, колеса малого диаметра, обутые в «зубастые» шины, и массивные рейлинги на крыше.

К сожалению, никаких сведений о том, как изменится CR-V с обновлением технически и изменится ли вообще – пока нет. 

Действующий «паркетник» пользуется хорошим спросом на главном для себя рынке – США, где с большим отрывом обходит все другие модели японского автопроизводителя.

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Фото:AutoYa

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